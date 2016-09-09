"Алмаз-Антей" представит системы управления воздушным движением на выставке в Пекине

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит современные системы и средства управления воздушным движением на выставке ATC Global 2016 в Пекине. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" во второй раз примет участие в международной выставке по управлению и контролю воздушного движения ATC Global 2016, которая пройдет с 12 по 14 сентября 2016 года в Пекине. Основная цель участия концерна в ATC Global 2016 - позиционирование компании в качестве одного из ведущих системных интеграторов по комплексному оснащению аэропортов и вертодромов", - сказали в пресс-службе.

В концерне отметили, что в ходе мероприятия планируется провести переговоры с потенциальными заказчиками.

Предприятие планирует на выставке представить новый комплекс средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД "Синтез-АР4"), комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП "Синтез-ПИВП"), а также макеты радиолокаторов АРЛК "Лира-А10", МВРЛ "Аврора-2", ТРЛК "Сопка-2", метеорологического локатора ДМРЛ-С, элементы аэродромной многопозиционной системы наблюдения АМПСН "Тетра" и многопозиционной системы наблюдения "Мера", а также другие разработки.

"Концерн как основной производитель и системный интегратор в кооперации с рядом других отечественных предприятий способен производить практически всю номенклатуру оборудования, необходимого для модернизации технических средств национальной аэронавигационной системы любой страны. За последние годы концерном и предприятиями, с которыми концерн имеет соглашения о стратегическом партнерстве, разработан целый ряд технических средств нового поколения, предназначенных для замены морально устаревшей техники", - подчеркнули в пресс-службе.