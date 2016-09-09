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Около 4 тыс. граждан призвали из запаса во время учений "Кавказ-2016"

Армия и ОПК
9 сентября, 10:38 UTC+3 ПОЛИГОН ОПУК /Крым/ 9, сентября. /ТАСС
Всего в учениях, проходящих на юге России, участвуют около 12,5 тысячи военных
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ПОЛИГОН ОПУК /Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Около четырех тысяч граждан были призваны из запаса в рамках учений "Кавказ-2016", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тысячи военных.

"Всего к проведению мероприятий мобилизационной готовности были привлечены около четырех тысяч граждан, призванных на военные сборы из запаса, которые прошли одиночную подготовку и слаживание в составе подразделений. В ходе СКШУ (стратегические командно-штабные учения) они на практике выполняли учебно-боевые задачи по предназначению", - сказал он.

Также на базе воинских частей Южного и Центрального военных округов, а также Северного флота были сформированы мотострелковый батальон, две роты и разведывательный взвод территориальной обороны.

"В подразделения территориальной обороны призвано свыше 700 резервистов из Ростовской, Новосибирской, Архангельской и Мурманской областей", - уточнил Конашенков.

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Кроме того, по его словам, в рамках учений была апробирована система финансового обеспечения и банковского обслуживания воинских частей и военнослужащих в полевых условиях с привлечением региональных подразделений Банка России.

В ходе учений также были "отработаны вопросы мобилизационной готовности и действия войск при развертывании и ведении территориальной обороны по охране важных государственных объектов, готовности ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса юга России к выполнению возложенных задач в условиях военного времени", отметил представитель военного ведомства.

Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

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