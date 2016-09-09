В России начались летные испытания модернизированного "Ночного охотника"

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Модернизированный вертолет "Ночной охотник" приступил к программе летных испытаний. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".
"На летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода имени Миля начались летные испытания опытного образца модернизированного варианта боевого вертолета типа Ми-28 изделие "296", - говорится в сообщении.
В рамках модернизации вертолет получил новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, оснащенный вычислительными средствами. Кроме того, модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины в большем объеме и в более доступной форме.
"При создании вертолета типа Ми-28 изделие "296" учтен опыт разработки учебно-боевого Ми-28УБ: в передней кабине вертолета типа Ми-28 изделие "296" установлен второй комплект органов управления. Вертолет оснащен усовершенствованной надвтулочной радиолокационной станцией, обладает повышенными возможностями в использовании высокоточного оружия, в том числе самонаводящихся ракет", - отметили в холдинге.
Вооружение модернизированного Ми-28Н включает управляемое и неуправляемое ракетное вооружение, бомбовое вооружение, а также подвижную пушечную установку с пушкой калибра 30 мм. В пресс-службе также подчеркнули, что кабина экипажа надежно бронирована, что обеспечивает защиту от бронебойных пуль и снарядов калибра до 20 мм.
Лопасти несущего винта вертолета сделаны из композиционных материалов. Как отметили в холдинге, это позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибра 20-30 мм, а конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание топлива.
Ранее заместитель гененерального директора холдинга Александр Щербинин рассказал в интервью ТАСС, что испытания модернизированного Ми-28Н завершатся в 2017 году.