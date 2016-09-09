Генштаб: летчики активно использовали сирийский опыт на учениях "Кавказ-2016"

ПОЛИГОН ОПУК /Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России в ходе стратегических учений "Кавказ-2016" активно использовали боевой опыт, полученный во время операции в Сирии.

Об этом сообщил журналистам начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Хочу обратить внимание, что авиацией, задействованной в учениях, при выполнении поставленных задач активно использовался опыт, приобретенный в Сирийской Арабской Республике", - сказал Герасимов.

Как сообщил ранее начальник Генштаба, в общей сложности в них задействовали более 120 тысяч человек, хотя одновременно в учениях в южных регионах страны участвовали только 12,5 тысячи. Различные этапы маневров прошли на 14 полигонах, а также в Черном и Каспийском морях. Самыми масштабными стали морские эпизоды, а также учения на полигоне Прудбой в Волгоградской области и на полигоне Опук в Крыму.

Герасимов напомнил, что в рамках маневров на территории Южного федерального округа отрабатывались вопросы мобилизационной готовности и действий при развертывании и ведении территориальной обороны. Кроме того, проверялась готовность оборонных предприятий работать в условиях военного времени.

Проверки боеготовности

Комплексные проверки боеготовности пройдут в российской армии в ближайшие месяцы, сообщил Валерий Герасимов.

"Завершающим этапом обучением войск в 2016 году станет проведение итоговых комплексных проверок воинских частей, соединений и объединений Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Герасимов журналистам по итогам очередного этапа стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Кавказ-2016".

Он отметил, что выполненные в этом году мероприятия оперативной, боевой и мобилизационной подготовки позволили "существенно повысить уровень боеготовности и боеспособности войск, а также воинского мастерства и профессионализма военнослужащих".

Герасимов также рассказал, в течение учебного года в Вооруженных силах РФ "проводился широкий комплекс мероприятий боевой и оперативной подготовки войск, в которых были задействованы все военные округа и Северный флот, а также виды и рода войск".

Перед учениями "Кавказ-2016" по поручению президента России Владимира Путина прошла внезапная проверка войск Южного, Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главных командований отдельных соединений Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Учения "Кавказ-2016" проходят с 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.