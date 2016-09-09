Памятник знаменитой "Черной акуле" открыли в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Памятник знаменитому боевому вертолету Ка-50 "Черная акула" открыли сегодня в приморском городе авиастроителей Арсеньеве. Именно здесь, на заводе "Прогресс", входящем сейчас в холдинг "Вертолеты России", собиралась боевая машина, рассказали корр. ТАСС в пресс-службе холдинга.

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"Почетное право открыть монумент и произнести приветственное слово было предоставлено управляющему директору завода "Прогресс" Юрию Денисенко, главе Арсеньевского городского округа Александру Дронину, генеральному конструктору АО "Камов" Сергею Михееву и епископу Арсеньевскому и Дальнегорскому Гурию", - сказали в пресс-службе.

Памятник легендарной боевой машине установлен на площади Славы города Арсеньева, расположенной в непосредственной близости от предприятия. "В 2015 году среди сотрудников авиапредприятия прошел конкурс на эскизный проект постамента для будущего монумента вертолета Ка-50, приуроченный ко Дню Воздушного флота России. Лучшим был признан эскиз Николая Коренкова, инженера отдела главного конструктора, который предложил использовать в основе постамента стилизованный логотип предприятия", - рассказала корр. ТАСС пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа Ольга Диденко.

На постамент установлен так называемый планер вертолета - структурная часть без силовой установки и оборудования. Он был передан городу Арсеньеву акционерным обществом "Камов" приказом министра обороны РФ. Вертолет был собран более 20 лет назад именно на приморском "Прогрессе".

Уникальное шоу в честь 80-летия завода

Открытием монумента начались сегодня в городе праздничные мероприятия в честь 80-летия авиапредприятия "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина. Сразу после церемонии гостей пригласили на показательные выступления авиамоделистов из Приморского края и Амурской области. "Впервые на Дальнем Востоке были показаны радиоуправляемые модели с размахом крыла в 4 метра, а также модели вертолетов конструкторского бюро "Камов" с соосной схемой винтов, что повысило уровень показательных выступлений до планки чемпионата России по авиамодельному спорту", - рассказал представитель холдинга "Вертолеты России".

Впервые гости юбилейных торжеств смогли увидеть образец перспективного гражданского многоцелевого вертолета Ка-62, серийное производство которого скоро начнется на "Прогрессе". Вертолет Ка-52 "Аллигатор", ставший в последние годы "визитной карточкой" предприятия-юбиляра, выполнил фигуры высшего пилотажа.

Завод "Прогресс"

Построенное в 1936 году предприятие "Прогресс" выпускало военные самолеты и вертолеты. В 1988 году здесь началась сборка первого предсерийного вертолета типа В-80, впоследствии названного Ка-50. 22 мая 1991 года первый вертолет Ка-50, собранный на "Прогрессе", совершил взлет на заводском аэродроме. До 2009 года было изготовлено более 10 вертолетов этого типа.

В настоящее время на заводе выпускаются боевые машины Ка-52 "Аллигатор". Предприятие готовится начать серийный выпуск вертолета Ка-62.