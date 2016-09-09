Подлодка "Новороссийск" запустила крылатую ракету у берегов Крыма на учениях "Кавказ-2016"

ПОЛИГОН ОПУК /Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Дизель- электрическая субмарина Черноморского флота "Новороссийск" выполнила пуск крылатой ракеты в рамках учений "Кавказ-2016" на юге России, сообщил диктор на полигоне.

"На мониторах вы наблюдаете пуск крылатой ракеты с борта подводной лодки "Северных" "Новороссийск" по корабельной группировке основных сил высадки "Северных". Цель поражена", - сказал диктор.

Также в ходе учений зенитная ракетная система С-400 "Триумф" уничтожила учебные цели. "Обратите внимание на мониторы: современная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" наносит поражение самолетам "Южных", - сказал диктор.

Кавказский экзамен: армию России перебросили к южным границам