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Подлодка "Новороссийск" запустила крылатую ракету у берегов Крыма на учениях "Кавказ-2016"

Армия и ОПК
9 сентября, 12:36 UTC+3
Также в ходе учений зенитная ракетная система С-400 "Триумф" уничтожила учебные цели
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© Денис Вышинский/ТАСС

ПОЛИГОН ОПУК /Крым/, 9 сентября. /ТАСС/. Дизель- электрическая субмарина Черноморского флота "Новороссийск" выполнила пуск крылатой ракеты в рамках учений "Кавказ-2016" на юге России, сообщил диктор на полигоне.

"На мониторах вы наблюдаете пуск крылатой ракеты с борта подводной лодки "Северных" "Новороссийск" по корабельной группировке основных сил высадки "Северных". Цель поражена", - сказал диктор.

Также в ходе учений зенитная ракетная система С-400 "Триумф" уничтожила учебные цели. "Обратите внимание на мониторы: современная зенитная ракетная система С-400 "Триумф" наносит поражение самолетам "Южных", - сказал диктор.

Кавказский экзамен: армию России перебросили к южным границам

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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