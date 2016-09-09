Российские военные к концу года получат парашюты нового поколения Д-12 "Листик"

АЭРОДРОМ КИРЖАЧ /Владимирская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Парашюты нового поколения Д-12 "Листик" планируется передать в войска к концу 2016 года, сообщил главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в холдинг "Технодинамика") Виктор Лялин.

"Он еще проходит испытания. К концу года он должен пройти испытания и должен быть передан в войска. Но в настоящее время появились уже новые требования к такому типу парашютов, и вполне возможно, что будут новые наработки, и даже новые образцы с учетом этого задела, которые будут поставлены на вооружение", - сказал он.

Лялин отметил, что сейчас конструкторы уделяют больше внимания надежности парашюта, его комфортности для десантников, более простой укладке и его надежной проверке.

"Он должен отвечать всем требованиям при его эксплуатации в боевых действиях", - подчеркнул Лялин.

Летные испытания "Листика" по заказу ВДВ проводились в 2012 году.