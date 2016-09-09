Для ВДВ создадут парашют, раскрывающийся на высоте 80 м

АЭРОДРОМ КИРЖАЧ /Владимирская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Безранцевая парашютная система для низковысотного десантирования "Штурм", которая сможет безопасно раскрыться на высоте 100-800 метров, разрабатывается в интересах ВДВ и военных вертолетчиков. Об этом сообщил гендиректор НИИ парашютостроения Дмитрий Третьяков.

"Мы готовы перейти на госиспытания, но здесь необходимо до конца договориться с ВДВ и договориться с 344-м авиацентром в Торжке и совместно с ними провести испытания. Потому что как раз низковысотное десантирование мы отрабатываем с вертолетчиками и смотрим эту систему для применения с вертолетной техникой", - сказал Третьяков.

Он уточнил, что техническое задание на эту систему сейчас находится на рассмотрении в Минобороны РФ.

"Манекен мы выбрасывали с 80 метров. Понимаем, что можно делать это и с 50 метров. Но пока набираем статистику и сбрасываем с 200-150 метров, чтобы отследить, за какое время парашют раскрывается. Когда наберем нужную статистику, тогда перейдем к прыжкам человека", - уточнил он.