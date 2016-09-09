Путин поручил до 1 июля 2017 года представить проект новой госпрограммы вооружения

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево на совещании по основным параметрам государственной программы вооружения на 2018-2025 годы, 9 сентября © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2017 года представить проект новой госпрограммы вооружения, обеспечив ее преемственность с действующей.

"Следует обеспечить преемственность действующей и новой программы (вооружений), о которой мы сегодня с вами будем говорить", - заявил он на совещании по основным параметрам госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы.

Глава государства отметил, что "при подготовке ее (программы) финансовых параметров нужно исходить из того, что Вооруженные силы и другие войска должны быть обеспечены современным оружием и техникой на уровне, который позволит эффективно и в полном объеме решать поставленные задачи по надежной защите России от потенциальных военных угроз".

Путин заявил, что все взятые ранее бюджетные обязательства и планы в области обороны и безопасности государства должны быть, безусловно, выполнены. Он поручил завершить обобщение предложений о новой ГПВ уже в этом году. "А затем прошу правительство до 1 июля 2017 году представить проект программы для утверждения", - подчеркнул он.

Президент отметил и необходимость дать комплексную оценку расходов бюджета на реализацию этой программы.