Путин поручил до 1 июля 2017 года представить проект новой госпрограммы вооружения

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НОВО-ОГАРЕВО, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2017 года представить проект новой госпрограммы вооружения, обеспечив ее преемственность с действующей.
"Следует обеспечить преемственность действующей и новой программы (вооружений), о которой мы сегодня с вами будем говорить", - заявил он на совещании по основным параметрам госпрограммы вооружения на 2018-2025 годы.
Глава государства отметил, что "при подготовке ее (программы) финансовых параметров нужно исходить из того, что Вооруженные силы и другие войска должны быть обеспечены современным оружием и техникой на уровне, который позволит эффективно и в полном объеме решать поставленные задачи по надежной защите России от потенциальных военных угроз".
Путин заявил, что все взятые ранее бюджетные обязательства и планы в области обороны и безопасности государства должны быть, безусловно, выполнены. Он поручил завершить обобщение предложений о новой ГПВ уже в этом году. "А затем прошу правительство до 1 июля 2017 году представить проект программы для утверждения", - подчеркнул он.
Президент отметил и необходимость дать комплексную оценку расходов бюджета на реализацию этой программы.