ТОП-10 оружейных новинок "Армии-2016"

Алексей Криворучко: на "Армии-2016" покажем новый роботизированный комплекс "Соратник"Перейти в раздел Интервью
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На II Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" было представлено более 11 тыс. образцов вооружения и техники. Общая площадь экспозиции в залах и на открытых площадках превысила 200 тыс. кв. м.
Демонстрационная программа прошла на территории трех кластеров: авиационный – на аэродроме в Кубинке, сухопутный и водный – на полигоне Алабино.
По данным Минобороны России, за три дня работы общее количество гостей и участников форума превысило 175 тыс. человек. По этому показателю выставка уже превзошла результаты прошлого года (200 тыс. за четыре дня – прим. ТАСС).
Множество представленных оружейных экспонатов в этом году демонстрировалось широкой публике впервые.
Самые яркие, по мнению военной редакции агентства, новейшие образцы вооружения и военной техники, представленные на выставке, – в материале ТАСС.
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Авиационная бомба "Дрель"Дмитрий Решетников/ТАСС
Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель" предназначена для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов.
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Авиационная бомба "Дрель"
Боеприпас обеспечивает поражение бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов управления и энергетических установок зенитных ракетных комплексов с тепловым или радиолокационным наведением в условиях воздействия естественных и искусственных помех.
Длина "Дрели" составляет 3100 мм, диаметр – 450 мм, масса – 540 кг, количество боевых элементов – 15 единиц, максимальная высота применения – 14 км, дальность применения – 30 км. Боеприпас оснащен спутниковой системой наведения стандарта ГЛОНАСС, однако допускается установка систем наведения других типов.
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Боевая автоматизированная система "Соратник"пресс-служба концерна "Калашников"
На выставке показывается впервые. "Соратник" создан по заданию Минобороны РФ.
"Соратник" – боевая автоматизированная система (БАС), которая может в связке с беспилотниками вести разведку и оказывать огневую поддержку войскам.
Оснащена компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения. На БАС может устанавливаться боевой модуль, и она может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero.
По словам разработчиков, система предназначена для ведения разведки, огневой поддержки подразделений, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, а также разминирования и разграждения.
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Самоходное 120-мм артиллерийское орудие "Флокс"Ладислав Карпов/ТАСС
"Флокс" – первая отечественная самоходная артиллерийская установка (САУ) подобного калибра, размещенная на высокопроходимом шасси автомобиля семейства "Урал".
"Флокс" создан, чтобы полностью заменить в российской армии устаревшие буксируемые орудия аналогичного калибра.
САУ оснащена 120-мм пушкой, соединяющей в себе возможности дальнобойного орудия, гаубицы и миномета. Может вести огонь с дистанции от 100 м до 10 км.
На крыше бронированной кабины водителя и артиллерийского расчета установлен дистанционно управляемый автономный боевой модуль с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм. Возимый боезапас САУ составляет более 80 выстрелов, 28 из которых постоянно готовы к стрельбе и находятся в оперативных укладках.
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Ударный робот "Уран-9"Дмитрий Решетников/ТАСС
"Уран-9" предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений.
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Ударный робот "Уран-9"Дмитрий Решетников/ТАСС
Вооружение состоит из 30-мм автоматической пушки, спаренного с ней пулемета калибра 7,62 мм, противотанковых управляемых ракет "Атака". Снабженный противопульной броней робот, масса которого достигает 10 тонн, может действовать на расстоянии до 3 км от оператора.
Планируется, что до конца 2016 года в ВС РФ будут поставлены пять комплектов боевого многофункционального робототехнического комплекса "Уран-9". В каждый комплект входят четыре боевые машины в варианте робота-разведчика или робота огневой поддержки, один мобильный пункт управления и два тягача.
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Боевая машина отделения "Гибка-С"Пресс-служба КБМ
Боевая машина отделения и машина разведки и управления командира "Гибка-С" демонстрировалась только на закрытой площадке форума. Обе машины созданы на базе автомобиля "Тигр".
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Боевая машина разведки и управления командира "Гибка-С"Пресс-служба КБМ
Боевая машина отделения стрелков-зенитчиков предназначена для обороны общевойсковых подразделений от средств воздушного нападения, совершающих полет на малых и сверхмалых высотах, при всех видах боя днем и ночью. Машина также может применять как новейший переносный зенитный ракетный комплекс "Верба", так и его предшественника – "Иглу-С". В боекомплекте восемь ракет, четыре из которых размещены на пусковой установке.
Машина разведки и управления командира предназначена для автоматизированного управления действиями отделений зенитчиков. Она позволяет оперативно взаимодействовать с вышестоящими командными пунктами и управлять шестью боевыми машинами или четырьмя отделениями зенитчиков.
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Ручной пулемет Калашникова РПК-16Дмитрий Серебряков/ТАСС
Легкий 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16 со сменным стволом по массе, габаритам, точности и универсальности не имеет аналогов в мире.
По словам разработчиков, конструкция изделия позволяет заменить ствол, чтобы использовать его и в качестве ручного пулемета (длинный ствол), и как штурмовую винтовку (короткий ствол).
Специально для него разработан новый магазин повышенной вместимости – 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.
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Разведывательно-ударный комплекс "Вихрь"Дмитрий Решетников/ТАСС
На выставке показывается впервые. Роботизированный разведывательно-ударный комплекс "Вихрь" создан на платформе БМП-3.
По словам разработчиков, боевой модуль "Вихря" может быть установлен на любой носитель – другие модификации боевых машин пехоты, на колесное шасси и так далее. В состав модуля входят 30-мм пушка и пулемет калибра 7,62 мм, а также противотанковые управляемые ракеты "Корнет-М".
Система управления вооружением способна автоматически обнаруживать, захватывать и сопровождать цели, однако команду на открытие огня по-прежнему дает человек. Модуль оснащен телевизионной камерой высокого разрешения, тепловизором, лазерным дальномером, что позволяет использовать "Вихрь" в любое время суток.
"Вихрь" может самостоятельно добраться до точки, указанной оператором. Он, в частности, может обходить препятствия, а также патрулировать определенный участок местности.
По словам разработчиков, "Вихрь" изначально разрабатывался как комплекс огневой поддержки подразделений на поле боя и ведения разведки.
Разработчики утверждают, что боевой модуль "Вихря" можно поставить даже на катер. Он может работать при достаточно сильном волнении, так как имеет трехстепенную систему гиростабилизации.
В состав комплекса входят:
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По словам разработчика, боевая масса БТ-3Ф составляет 18,5 т, бронирование машины обеспечивает всестороннюю защиту от пуль калибра 14,5 мм крупнокалиберного пулемета КПВТ, выпущенных с расстояния 200 м.
БТ-3Ф имеет:
Большой внутренний объем обитаемого отделения позволяет увеличить количество перевозимых десантников до 12 человек и более с обеспечением комфортного размещения, использовать БТ-3Ф для перевозки большого объема грузов, боеприпасов, размещения аппаратуры и оборудования при использовании бронетранспортера в качестве пункта управления и разведки.
На крыше перспективной платформы установлен дистанционно-управляемый боевой модуль (ДУБМ), в котором основным вооружением выступает 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для наблюдения за местностью и прицеливания боевой модуль оснащен теле- и тепловизионным прицелом с лазерным дальномером.
В перспективе возможна установка практически любого ДУБМ с пулеметом 12,7 мм или 14,5 мм, а также автоматическим гранатометом калибра 30 мм АГ-17А или 40 мм АГС-40, проинформировал источник.
На машине установлена система защиты от оружия массового поражения.
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Новейший "Тигр"-роботПресс-служба "Военно-промышленной компании"
На выставке показывается впервые. Бронеавтомобиль "Тигр" с дистанционным управлением может передвигаться и вести огонь из 30-мм пушки без человека в кабине.
По словам его разработчиков, машина сможет не только двигаться и стрелять по командам оператора, но и самостоятельно находить и сопровождать цели.
Устанавливаемый на "Тигра" боевой модуль унифицирован по конструкции и системе управления огнем с автоматическим дистанционно-управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой от изделия "Уран-9" (ударный роботизированный комплекс – прим. ТАСС). Сейчас беспилотный "Тигр" проходит пробеговые и стрельбовые испытания.
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Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВААлексей Паньшин/ТАСС
Первый арктический вертолет был создан специально для работы в северных регионах страны при температуре ниже -40 градусов. Дальность его полета с установленными дополнительными топливными баками составляет более 1,3 тыс. км. Оснащен двигателями ВК-2500-03 и усиленной трансмиссией.
На вертолете установлена система наблюдения за воздушной обстановкой для контроля в условиях низкой видимости за местоположением других воздушных судов и поисковый радиопеленгатор для поиска терпящих бедствие людей и техники.
Ми-8АМТШ-ВА адаптирован под применение очков ночного видения, а также имеет специальное оборудование, в том числе для разогрева воды и пищи.
Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки российских войск был подписан с Министерством обороны в феврале 2015 года и исполняется Улан-Удэнским авиационным заводом наряду с долгосрочным контрактом на поставку вертолетов до 2020 года. На основе арктического вертолета будет создана гражданская версия.