ТОП-10 оружейных новинок "Армии-2016"

На II Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" было представлено более 11 тыс. образцов вооружения и техники. Общая площадь экспозиции в залах и на открытых площадках превысила 200 тыс. кв. м.

Демонстрационная программа прошла на территории трех кластеров: авиационный – на аэродроме в Кубинке, сухопутный и водный – на полигоне Алабино.

По данным Минобороны России, за три дня работы общее количество гостей и участников форума превысило 175 тыс. человек. По этому показателю выставка уже превзошла результаты прошлого года (200 тыс. за четыре дня – прим. ТАСС).

Множество представленных оружейных экспонатов в этом году демонстрировалось широкой публике впервые.

Самые яркие, по мнению военной редакции агентства, новейшие образцы вооружения и военной техники, представленные на выставке, – в материале ТАСС.

Развернуть Авиационная бомба "Дрель" © Дмитрий Решетников/ТАСС Авиационная бомба "Дрель" © Дмитрий Решетников/ТАСС

Планирующая бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель" предназначена для круглосуточного всепогодного применения без захода самолета в зону действия огневых средств объектовых ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов.

Развернуть Авиационная бомба "Дрель" Авиационная бомба "Дрель" © Дмитрий Решетников/ТАСС

Боеприпас обеспечивает поражение бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов управления и энергетических установок зенитных ракетных комплексов с тепловым или радиолокационным наведением в условиях воздействия естественных и искусственных помех.

Длина "Дрели" составляет 3100 мм, диаметр – 450 мм, масса – 540 кг, количество боевых элементов – 15 единиц, максимальная высота применения – 14 км, дальность применения – 30 км. Боеприпас оснащен спутниковой системой наведения стандарта ГЛОНАСС, однако допускается установка систем наведения других типов.

Развернуть Боевая автоматизированная система "Соратник" © пресс-служба концерна "Калашников" Боевая автоматизированная система "Соратник" © пресс-служба концерна "Калашников"

На выставке показывается впервые. "Соратник" создан по заданию Минобороны РФ.

"Соратник" – боевая автоматизированная система (БАС), которая может в связке с беспилотниками вести разведку и оказывать огневую поддержку войскам.

Оснащена компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения. На БАС может устанавливаться боевой модуль, и она может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero.

По словам разработчиков, система предназначена для ведения разведки, огневой поддержки подразделений, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, а также разминирования и разграждения.

Развернуть Самоходное 120-мм артиллерийское орудие "Флокс" © Ладислав Карпов/ТАСС Самоходное 120-мм артиллерийское орудие "Флокс" © Ладислав Карпов/ТАСС

"Флокс" – первая отечественная самоходная артиллерийская установка (САУ) подобного калибра, размещенная на высокопроходимом шасси автомобиля семейства "Урал".

ТАСС/Минобороны России

"Флокс" создан, чтобы полностью заменить в российской армии устаревшие буксируемые орудия аналогичного калибра.

САУ оснащена 120-мм пушкой, соединяющей в себе возможности дальнобойного орудия, гаубицы и миномета. Может вести огонь с дистанции от 100 м до 10 км.

На крыше бронированной кабины водителя и артиллерийского расчета установлен дистанционно управляемый автономный боевой модуль с пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм. Возимый боезапас САУ составляет более 80 выстрелов, 28 из которых постоянно готовы к стрельбе и находятся в оперативных укладках.

Развернуть Ударный робот "Уран-9" © Дмитрий Решетников/ТАСС Ударный робот "Уран-9" © Дмитрий Решетников/ТАСС

"Уран-9" предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений.

Развернуть Ударный робот "Уран-9" © Дмитрий Решетников/ТАСС Ударный робот "Уран-9" © Дмитрий Решетников/ТАСС

Вооружение состоит из 30-мм автоматической пушки, спаренного с ней пулемета калибра 7,62 мм, противотанковых управляемых ракет "Атака". Снабженный противопульной броней робот, масса которого достигает 10 тонн, может действовать на расстоянии до 3 км от оператора.

Планируется, что до конца 2016 года в ВС РФ будут поставлены пять комплектов боевого многофункционального робототехнического комплекса "Уран-9". В каждый комплект входят четыре боевые машины в варианте робота-разведчика или робота огневой поддержки, один мобильный пункт управления и два тягача.

Развернуть Боевая машина отделения "Гибка-С" © Пресс-служба КБМ Боевая машина отделения "Гибка-С" © Пресс-служба КБМ

Боевая машина отделения и машина разведки и управления командира "Гибка-С" демонстрировалась только на закрытой площадке форума. Обе машины созданы на базе автомобиля "Тигр".

Развернуть Боевая машина разведки и управления командира "Гибка-С" © Пресс-служба КБМ Боевая машина разведки и управления командира "Гибка-С" © Пресс-служба КБМ

Боевая машина отделения стрелков-зенитчиков предназначена для обороны общевойсковых подразделений от средств воздушного нападения, совершающих полет на малых и сверхмалых высотах, при всех видах боя днем и ночью. Машина также может применять как новейший переносный зенитный ракетный комплекс "Верба", так и его предшественника – "Иглу-С". В боекомплекте восемь ракет, четыре из которых размещены на пусковой установке.

Машина разведки и управления командира предназначена для автоматизированного управления действиями отделений зенитчиков. Она позволяет оперативно взаимодействовать с вышестоящими командными пунктами и управлять шестью боевыми машинами или четырьмя отделениями зенитчиков.

Развернуть Ручной пулемет Калашникова РПК-16 © Дмитрий Серебряков/ТАСС Ручной пулемет Калашникова РПК-16 © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Легкий 5,45-мм ручной пулемет Калашникова РПК-16 со сменным стволом по массе, габаритам, точности и универсальности не имеет аналогов в мире.

По словам разработчиков, конструкция изделия позволяет заменить ствол, чтобы использовать его и в качестве ручного пулемета (длинный ствол), и как штурмовую винтовку (короткий ствол).

Специально для него разработан новый магазин повышенной вместимости – 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.

Развернуть Разведывательно-ударный комплекс "Вихрь" © Дмитрий Решетников/ТАСС Разведывательно-ударный комплекс "Вихрь" © Дмитрий Решетников/ТАСС

На выставке показывается впервые. Роботизированный разведывательно-ударный комплекс "Вихрь" создан на платформе БМП-3.

По словам разработчиков, боевой модуль "Вихря" может быть установлен на любой носитель – другие модификации боевых машин пехоты, на колесное шасси и так далее. В состав модуля входят 30-мм пушка и пулемет калибра 7,62 мм, а также противотанковые управляемые ракеты "Корнет-М".

Система управления вооружением способна автоматически обнаруживать, захватывать и сопровождать цели, однако команду на открытие огня по-прежнему дает человек. Модуль оснащен телевизионной камерой высокого разрешения, тепловизором, лазерным дальномером, что позволяет использовать "Вихрь" в любое время суток.

ТАСС/Минобороны России

"Вихрь" может самостоятельно добраться до точки, указанной оператором. Он, в частности, может обходить препятствия, а также патрулировать определенный участок местности.

По словам разработчиков, "Вихрь" изначально разрабатывался как комплекс огневой поддержки подразделений на поле боя и ведения разведки.

Разработчики утверждают, что боевой модуль "Вихря" можно поставить даже на катер. Он может работать при достаточно сильном волнении, так как имеет трехстепенную систему гиростабилизации.

В состав комплекса входят:

базовое шасси БМП-3 роботизированное,

боевой модуль АБМ-БСМ-30,

винтокрылый беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Часовой" (квадрокоптер) - 4 шт.,

мобильная роботизированная платформа МРП-100 (300) для выполнения спецопераций, система связи и управления.

Развернуть © ВТС/ТАСС © ВТС/ТАСС

По словам разработчика, боевая масса БТ-3Ф составляет 18,5 т, бронирование машины обеспечивает всестороннюю защиту от пуль калибра 14,5 мм крупнокалиберного пулемета КПВТ, выпущенных с расстояния 200 м.

БТ-3Ф имеет:

длину 7000 мм, ширину 3300 мм, высоту 3000 мм;

дизельный двигатель мощностью 500 л. с., который обеспечивает скорость движения по дороге 70 км/ч, скорость плавания 10 км/ч, энерговооруженность 26,7 л. с./т;

запас хода составляет 600 км;

шасси БМП-3Ф, на базе которой он создавался;

боевой расчет состоит из трех членов экипажа (командир, помощник командира и механик-водитель).

Большой внутренний объем обитаемого отделения позволяет увеличить количество перевозимых десантников до 12 человек и более с обеспечением комфортного размещения, использовать БТ-3Ф для перевозки большого объема грузов, боеприпасов, размещения аппаратуры и оборудования при использовании бронетранспортера в качестве пункта управления и разведки.

На крыше перспективной платформы установлен дистанционно-управляемый боевой модуль (ДУБМ), в котором основным вооружением выступает 7,62-мм пулемет ПКТМ. Для наблюдения за местностью и прицеливания боевой модуль оснащен теле- и тепловизионным прицелом с лазерным дальномером.

В перспективе возможна установка практически любого ДУБМ с пулеметом 12,7 мм или 14,5 мм, а также автоматическим гранатометом калибра 30 мм АГ-17А или 40 мм АГС-40, проинформировал источник.

На машине установлена система защиты от оружия массового поражения.

Развернуть Новейший "Тигр"-робот © Пресс-служба "Военно-промышленной компании" Новейший "Тигр"-робот © Пресс-служба "Военно-промышленной компании"

На выставке показывается впервые. Бронеавтомобиль "Тигр" с дистанционным управлением может передвигаться и вести огонь из 30-мм пушки без человека в кабине.

По словам его разработчиков, машина сможет не только двигаться и стрелять по командам оператора, но и самостоятельно находить и сопровождать цели.

Устанавливаемый на "Тигра" боевой модуль унифицирован по конструкции и системе управления огнем с автоматическим дистанционно-управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой от изделия "Уран-9" (ударный роботизированный комплекс – прим. ТАСС). Сейчас беспилотный "Тигр" проходит пробеговые и стрельбовые испытания.

Развернуть Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА © Алексей Паньшин/ТАСС Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА © Алексей Паньшин/ТАСС

Первый арктический вертолет был создан специально для работы в северных регионах страны при температуре ниже -40 градусов. Дальность его полета с установленными дополнительными топливными баками составляет более 1,3 тыс. км. Оснащен двигателями ВК-2500-03 и усиленной трансмиссией.

На вертолете установлена система наблюдения за воздушной обстановкой для контроля в условиях низкой видимости за местоположением других воздушных судов и поисковый радиопеленгатор для поиска терпящих бедствие людей и техники.

Ми-8АМТШ-ВА адаптирован под применение очков ночного видения, а также имеет специальное оборудование, в том числе для разогрева воды и пищи.

Контракт на поставку вертолетов для арктической группировки российских войск был подписан с Министерством обороны в феврале 2015 года и исполняется Улан-Удэнским авиационным заводом наряду с долгосрочным контрактом на поставку вертолетов до 2020 года. На основе арктического вертолета будет создана гражданская версия.

ТАСС/Минобороны России