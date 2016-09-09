"КамАЗ" намерен создать новые десантируемые грузовики для ВДВ

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КУБИНКА /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. "КамАЗ" планирует с 2017 года приступить к разработке новейших десантируемых грузовиков для Воздушно-десантных войск России на замену устаревшим ГАЗ-66. Об этом сообщил в пятницу советник гендиректора предприятия Виктор Исаков.
"Учитывая сложившуюся в настоящее время обстановку, предлагаем в 2017 году открыть единую ОКР по созданию унифицированного семейства специальной техники материально-технического обеспечения, десантируемой парашютным и посадочным способами. Условно назовем предполагаемую ОКР "Логист-ВДВ", - сказал Исаков в рамках круглого стола на международном военно-техническом форуме "Армия-2016".
По его словам, разработка новой машины предполагает создание автомобилей колесной формулы 4x4 массой 18,5 тонн для парашютного десантирования, а также более защищенных автомобилей с формулой 6x6 и массой 26,5 тонн для посадочного десантирования. Предполагается, что новые машины заменят устаревшие автомобили ГАЗ-66.
"Создаваемые образцы изделий предлагается применять в подразделениях материально-технического и десантного обеспечения, ремонтных и медицинских соединениях", - уточнил советник гендиректора.