С космодрома "Плесецк" проведен успешный испытательный пуск МБР "Тополь"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Тополь" проведен с космодрома "Плесецк". Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, на завершающем этапе проведения командно-штабной тренировки РВСН с государственного испытательного космодрома "Плесецк» проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь".

"Целями пуска являлось подтверждение основных летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", а также испытание перспективного боевого оснащения и средств преодоления ПРО. Поставленные цели пуска достигнуты в полном объеме. Экспериментальная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне полуострова Камчатка", - отмечается в сообщении.

Результаты пуска будут использованы в интересах дальнейшего повышения эффективности перспективной группировки российских баллистических ракет, указали в военном ведомстве.