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Рогозин: коллегия ВПК приступила к разработке новой госпрограммы вооружения

Армия и ОПК
9 сентября, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Основной акцент будет сделан на оснащение армии и флота высокоточным оружием
Материал из 1 страницы
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Коллегия ВПК приступила к разработке новой госпрограммы вооружения. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook, отметив, что основной акцент будет сделан на оснащение армии и флота высокоточным оружием.

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Путин поручил до 1 июля 2017 года представить проект новой госпрограммы вооружения

"Коллегия ВПК России приступила к ее (программы) разработке. Акцент - на оснащение армии и флота высокоточным оружием и поддержку новых технологий", - сообщил Рогозин.

Сегодня президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2017 года представить проект новой госпрограммы вооружения, обеспечив ее преемственность с действующей. Глава государства отметил, что "при подготовке ее (программы - прим. ТАСС) финансовых параметров нужно исходить из того, что Вооруженные силы и другие войска должны быть обеспечены современным оружием и техникой на уровне, который позволит эффективно и в полном объеме решать поставленные задачи по надежной защите России от потенциальных военных угроз".

Обобщение предложений о новой ГПВ должно состояться до конца текущего года.

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