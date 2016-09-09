Рогозин: коллегия ВПК приступила к разработке новой госпрограммы вооружения

Рогозин: коллегия ВПК приступила к разработке новой госпрограммы вооруженияАрмия и ОПК 9 сентября, 21:17
Москалькова: работу детского омбудсмена необходимо разделить на несколько направленийПолитика 9 сентября, 21:16
Стинг выступил на закрытии конкурса "Новая волна" в СочиКультура 9 сентября, 21:07
В ООН ответили на высказывания президента Филиппин, назвавшего Пан Ги Муна "дураком"Международная панорама 9 сентября, 21:00
Обама призвал американцев почтить память жертв терактов 11 сентябряМеждународная панорама 9 сентября, 21:00
МВД предлагает праздновать День войск национальной гвардии 27 мартаПолитика 9 сентября, 20:43
МИД Украины направил ноту протеста России в связи с поездкой Шойгу в КрымМеждународная панорама 9 сентября, 20:41
Джоли: сирийский вопрос должен быть центральным на ГА ООНМеждународная панорама 9 сентября, 20:39
Похищенное у фельдъегерей в Домодедове оружие нашли местные жителиПроисшествия 9 сентября, 20:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Коллегия ВПК приступила к разработке новой госпрограммы вооружения. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook, отметив, что основной акцент будет сделан на оснащение армии и флота высокоточным оружием.
"Коллегия ВПК России приступила к ее (программы) разработке. Акцент - на оснащение армии и флота высокоточным оружием и поддержку новых технологий", - сообщил Рогозин.
Сегодня президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2017 года представить проект новой госпрограммы вооружения, обеспечив ее преемственность с действующей. Глава государства отметил, что "при подготовке ее (программы - прим. ТАСС) финансовых параметров нужно исходить из того, что Вооруженные силы и другие войска должны быть обеспечены современным оружием и техникой на уровне, который позволит эффективно и в полном объеме решать поставленные задачи по надежной защите России от потенциальных военных угроз".
Обобщение предложений о новой ГПВ должно состояться до конца текущего года.