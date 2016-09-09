Российский военнослужащий-контрактник победил в конкурсе "Воин Содружества"

КУБИНКА /Московская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Российский военнослужащий - сержант Александр Казаров - стал абсолютным победителем конкурса военно- профессионального мастерства "Воин Содружества". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Финал конкурса состоялся в рамках международного военно- технического форума "Армия-2016, проходящего с 6 по 11 сентября в подмосковной Кубинке.

"Церемонией награждения в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" завершился Восьмой международный конкурс военно-профессионального мастерства "Воин Содружества" среди солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту в вооруженных силах государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Абсолютным победителем признан российский военнослужащий - сержант Александр Казаров. Ему достался главный приз - скутер", - отмечается в сообщении.

В конкурсе, который был проведен по решению Совета министров обороны СНГ, участвовали команды от вооруженных сил России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Согласно регламенту, в каждую команду входят четверо военнослужащих-контрактников, в том числе одна девушка.