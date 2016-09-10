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Военные из РФ привезли в Алеппо продукты для семей погибших сирийских солдат

Армия и ОПК
10 сентября, 8:16 UTC+3 АЛЕППО АЛЕППО 10, сентября. /ТАСС
В состав продуктовых наборов входят мука, крупа, масло, мясные и рыбные консервы
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АЛЕППО, 10 сентября. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили в осажденный Алеппо три тонны гуманитарной помощи. Мука, крупа, масло, мясные и рыбные консервы входят в состав продуктовых наборов, которые военнослужащие лично разнесли десяткам семей, потерявшим на фронте кормильцев.

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Вид на Цитадель Алеппо из Старого города, Алеппо, 5 марта
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Алеппо: перемирие на руинах

Военных встречают здесь как дорогих гостей. Света нет, приходится пробираться в потемках, но местные мальчишки знают все ходы и выходы и с удовольствием сопровождают военных. У каждой семьи своя боль. Сын Абделя Мунаима Джаталя погиб при разминировании Пальмиры вместе с четырьмя сослуживцами; на самом видном месте дома висит его фотография, сделанная за несколько дней до гибели.

"10 июля 2016 года мой сын Зейн погиб возле Пальмиры, он служил в сирийской армии почти пять лет, был сапером. В направлении города Эль-Сухна ему была поставлена задача разминировать район, но он и четыре его товарища подорвались на мине и погибли. Я позвонил командиру, спросил, как погиб мой сын. Он сказал: "Как мученик", - сказал журналистам глава семьи, добавив, что он гордится своим ребенком.

У Фатимы террористы похитили мужа за его непримиримую позицию. Известный в Алеппо общественный деятель Ариф Ханнура никогда не скрывал своих взглядов - он часто выступал на местном телевидении и доказывал, что экстремисты не имеют ничего общего с истинным исламом.

"20 декабря 2012 года моего мужа и отца этих детей похитили боевики. Они держали его в плену 20 дней, а потом убили, потому что он поддерживал свое государство и свое правительство", - рассказывает Фатима, не сдерживая слез. И сегодня, спустя четыре года, она не может до конца пережить горе, в ее тесной квартире ютятся восемь человек. У старшей дочери уже своя семья, и молодые назвали своего первенца Арифом в честь погибшего главы семьи.

Семей с такими судьбами здесь тысячи, выживают, воспитывают и растят детей. Адресная помощь в тяжелейших условиях военного времени людям просто необходима. Военные это прекрасно знают, поэтому каждую неделю помощь от России получают десятки сирийских семей. В рамках гуманитарной акции россияне только в Алеппо раздали уже более 50 тонн продуктов.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

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