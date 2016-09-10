Ударный робот "Вихрь" повысит боевую мощь тактических подразделений ВС РФ

КУБИНКА (Московская область), 10 сентября. /ТАСС-ДИФЕНС/. Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны РФ впервые представил на форуме "Армия-2016" разведывательно-ударный наземный робототехнический комплекс (РТК) "Вихрь".

Как сообщил ТАСС представитель оборонно-промышленного комплекса, "Вихрь" предназначен для повышения боевых возможностей подразделений, снижения потерь среди личного состава в бою, защиты важных объектов, выполнения специальных задач. Вооружение комплекса может применяться в движении по наземным и воздушным целям.

"Первоначально РТК носил название "Удар", которое в ходе разработки было изменено на "Вихрь". Благодаря миниатюризации техники мы смогли сделать достаточно небольшой дистанционно-управляемый объект на базе боевой машины пехоты БМП-3. Модульность конструкции позволяет устанавливать боевой модуль на любые объекты массой порядка 7-15 т, в частности, на модернизированные БМП-1 и БМП-2", - проинформировал специалист.

Он добавил, что в качестве шасси могут применяться грузовые автомобили производства заводов "Урал" и "Корпорация "Защита", а также бронетранспортер БТР-80.

О боевых возможностях комплекса

По словам источника, "Вихрь" изначально разрабатывался как комплекс огневой поддержки подразделений на поле боя и ведения разведки.

Развернуть Комплекс "Вихрь" © Николай Новичков/ВТС-ТАСС Комплекс "Вихрь" © Николай Новичков/ВТС-ТАСС

"Мы приняли решение не доводить РТК до полной степени автономности и оставить решение об открытии огня за человеком. Благодаря малогабаритной системе контроля с сенсорным вводом, установленной на защищенном планшете или ноутбуке, оператор может управлять комплексом, находясь вне зоны огневого поражения", - отметил источник.

По его словам, "Вихрь" оснащен усовершенствованной оптоэлектроникой, автоматом сопровождения, лазерным дальномером, тепловизионным прицелом, метеобаллистической станцией, а также устройством гироскопической стабилизации.

В базовой конфигурации комплекс вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72 и шестью противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) 9М133М "Корнет-М".

"Допускается установка зенитных ракет комплексов "Игла" и "Верба". Также в качестве основного вооружения может устанавливаться одиночный или спаренный 23-мм зенитный автомат 2А14, морская шестиствольная пушка АО-18 (ГШ-6-30К) огнемет "Шмель-М", или 12,7-мм пулеметы НСВТ и "Корд". Мы способны интегрировать в состав "Вихря" и иностранные артиллерийские системы в случае наличия соответствующего интереса", - отметил источник.

"Надеемся, что военные обратят на "Вихрь" внимание", - добавил он.

Согласно официальным тактико-техническим характеристикам:

масса комплекса составляет 14,7 т,

масса полезной нагрузки 4 т,

габариты 6700 х 3300 х 2450 мм,

запас хода – 600 км,

дальность управления по защищенному каналу связи – до 10 км,

максимальная скорость по суще и на плаву – 60 и 10 км/ч, соответственно.

Боевой модуль вместе с боекомплектом имеет массу 1450 кг, углы вертикального наведения - от -10 до +75 град, скорость наведения по вертикали 90-110 град/с, скорость наведения по горизонту 110 град/с.

Вооружение - 30-мм автоматическая пушка 2А72 (50 снарядов), спаренные 7,62 мм пулемет ПКТМ (2000 патронов), ПТРК "Корнет-М" (6 ПТУР).

В состав РТК входят:

базовое шасси БМП-3 роботизированное,

боевой модуль АБМ-БСМ-30,

винтокрылый беспилотный летательный аппарат (БЛА) "Часовой" (квадрокоптер) - 4 шт.,

мобильная роботизированная платформа МРП-100 (300) для выполнения спецопераций, система связи и управления.

В состав боевого расчета комплекса входят 2 человека, командир расчета и оператор.

С целью расширения боевых возможностей "Вихря" предусмотрено непосредственное управление движением механиком-водителем.

Материал опубликован на ленте "Российские оборонные технологии".

Для оформления подписки на ленту обращайтесь к менеджерам Департамента продаж, тел: +7 (499) 791 03 07, e-mail: rusmarket@tass.ru