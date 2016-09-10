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Источник: армия РФ к 2020 году получит около 70 серийных танков "Армата"

Армия и ОПК
10 сентября, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
По словам собеседника агентства, первая серийная партия должна поступить в 1-ю гвардейскую танковую армию, которая дислоцирована на западе России
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы России до конца 2019 года должны получить около 70 новейших танков Т-14 на платформе "Армата", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Минобороны подписало контракт стоимостью несколько миллиардов рублей на производство первой серийной партии этих бронемашин в количестве до 70 единиц к концу 2019 года", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, серийное производство танков ведется с начала 2016 года. Первая серийная партия должна поступить в 1-ю гвардейскую танковую армию, которая дислоцирована на западе России, добавил источник.

Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.

В апреле 2016 года заместитель гендиректора "Уралвагонзавода", выпускающего "Армату", Вячеслав Халитов сообщал, что первая партия из 100 танков поступит в войска в 2017-2018 годах. Он не уточнял, входят ли в эту партию опытные образцы, переданные военным для испытаний.

Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа.

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