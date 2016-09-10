Несколько стран Юго-Восточной Азии намерен купить у РФ комплексы РЭБ

КУБИНКА /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Некоторые страны Юго-Восточной Азии намерены купить у России комплексы радиоэлектронной борьбы. Об этом в субботу ТАСС сообщили в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Мы в этом году отмечаем повышенный интерес некоторых государств Юго-Восточной Азии к комплексам РЭБ нашего производства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на международном военно-техническом форуме "Армия-2016" был проведен ряд переговоров, в ходе которых иностранные партнеры выразили намерения приобрести комплекс "Инфауна", а также другие разработки в области РЭБ.

"Мы, в свою очередь, готовы поставить эту продукцию в кратчайшие сроки, если будет подписан соответствующий контракт", - добавил представитель ОПК.