Минобороны России опубликовало мультфильм про танк

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В преддверии празднования 70-й годовщины со дня учреждения профессионального праздника военных танкистов Минобороны России опубликовало для детей мультипликационный фильм "Что такое танк?".
Как сообщает военное ведомство, судьба легендарной танка Т-34, сумевшего переломить ход войны в сражении на Курской дуге, неразрывно связана с днем учреждения праздника танкистов 70 лет назад.
В коротком мультфильме зрители увидят в трех сценах, что из себя представляет прославленный танк Т-34 в понимании ребенка.
В стихотворной форме внучка танкиста рассказывает о роли и значении этого танка, его экипажей, конструкторов и танкостроителей, которые внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
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