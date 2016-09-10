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Минобороны России опубликовало мультфильм про танк

Армия и ОПК
10 сентября, 10:20 UTC+3
История Т-34 глазами ребенка - в видеоролике военного ведомства
Материал из 1 страницы

Минобороны России

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. В преддверии празднования 70-й годовщины со дня учреждения профессионального праздника военных танкистов Минобороны России опубликовало для детей мультипликационный фильм "Что такое танк?".

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© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Танк Т-34: история длиной в 75 лет

Как сообщает военное ведомство, судьба легендарной танка Т-34, сумевшего переломить ход войны в сражении на Курской дуге, неразрывно связана с днем учреждения праздника танкистов 70 лет назад.

В коротком мультфильме зрители увидят в трех сценах, что из себя представляет прославленный танк Т-34 в понимании ребенка.

В стихотворной форме внучка танкиста рассказывает о роли и значении этого танка, его экипажей, конструкторов и танкостроителей, которые внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Война моторов: оружие Красной армии перед началом Великой Отечественной войны

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