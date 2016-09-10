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Армия ВВС и ПВО Северного флота отметила годовщину создания морской авиации

Армия и ОПК
10 сентября, 10:36 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 10, сентября. /ТАСС
Армия ВВС и ПВО, сформированная на базе морской авиации СФ, занимает важное место в защите воздушных и морских рубежей РФ и является мощным средством вооруженной борьбы в воздухе и на море
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МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Морская авиация Северного флота отметила 80-летие со дня создания. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Севфлота, в торжественных мероприятиях в честь юбилея приняли участие военнослужащие армии ВВС и ПВО Севфлота, которая была образована в декабре прошлого года и стала преемницей Военно-воздушных сил Северного флота.

"В гарнизоне авиаторов в поселке Сафоново Мурманской области сегодня состоялись торжественные мероприятия, приуроченные 80-летию Военно-воздушных сил Северного флота. От имени командования с юбилейной датой авиаторов поздравил начальник штаба СФ вице-адмирал Александр Моисеев", - сообщили на флоте.

За годы Великой Отечественной войны 53 наиболее отличившихся авиатора удостоены звания Герой Советского Союза. Гвардии подполковнику Борису Сафонову, чье имя носит гарнизон авиаторов, это звание присвоено дважды. Уже в российский период истории при освоении авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" еще шесть палубных летчиков удостоены звания Герой Российской Федерации.

Армия ВВС и ПВО, сформированная на базе морской авиации СФ, занимает важное место в защите воздушных и морских рубежей РФ и является мощным средством вооруженной борьбы в воздухе и на море. Личный состав армии выполняет задачи на Кольском полуострове, на арктических островах и в воздухе над всей зоной ответственности единственного межвидового стратегического объединения Вооруженных Сил России - Краснознаменного Северного флота.

Боевой потенциал армии представлен современными средствами вооружения противовоздушной обороны и практически всеми типами летательных аппаратов - палубными самолётами Су-33, Су-25, Миг-29, перехватчиками Миг-31, фронтовыми бомбардировщиками Су-24, противолодочными самолетами Ту-142 и Ил-38, вертолетами.

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