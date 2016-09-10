Источник: МО РФ решило заказать восемь атомных эсминцев "Лидер"

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует заказать восемь атомных эсминцев типа "Лидер", строительство первого корабля планируется начать в 2018 году. Об этом сообщил сегодня ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, Северное проектно-конструкторское бюро должно завершить создание технического проекта эсминца в четвертом квартале 2017 года, после чего военное ведомство заключит контракт с Объединенной судостроительной корпорацией на постройку серии кораблей этого типа.
"Строительство головного "Лидера" должно начаться в начале 2018 года и завершиться к концу 2022 года, то есть оно продлится пять лет", - сказал собеседник агентства.
"Первоначально предполагалось построить для ВМФ серию из 12 эсминцев, потом это количество было сокращено до восьми единиц - по четыре для Северного и Тихоокеанского флотов. На других флотах - Балтийском и Черноморском - эсминцы "Лидер" службу нести не будут", - уточнил источник.
Он заявил, что "Лидер" получит на вооружение ракеты "Калибр" и "Оникс", зенитные ракетные комплексы С-500 "Прометей" и "Полимент-Редут" (сейчас проходит испытания на головном фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков"), а также ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-М".
Официальным подтверждением этих данных ТАСС не располагает.