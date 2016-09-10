Первенство по биатлону среди дронов стартовало на подмосковном полигоне "Алабино"

КУБИНКА (Московская область), 10 сентября. /ТАСС/. Первенство по биатлону среди дронов стартовало в субботу на подмосковном полигоне "Алабино" в рамках форума "Армия-2016".

"В соревнованиях в качестве дронов используются БЛА мультироторного типа, оборудованные лазерными средствами имитации стрельбы. Асы "микроавиации" на специально созданных отечественными разработчиками малогабаритных беспилотниках выполнят фигуры высшего пилотажа для болельщиков нового вида технического спорта", - сообщили в пресс-центре форума.

Там отметили, что в ходе чемпионата лучшие операторы на специально созданных отечественными разработчиками малогабаритных квадрокоптерах состязаются в четырех дисциплинах: "Квалификационный вылет", "Воздушный репортр", "Гонка преследования" и "Антидрон". В них примут участие 20 команд.

Организаторами соревнований выступили Минобороны РФ, Фонд перспективных исследований (ФПИ), телеканалы "Т24", "360" и "Россия-24".

"У министерства обороны есть совместный проект по данному направлению с ФПИ. С помощью соревнований мы изучаем возможности БЛА для решения наших задач", - сказал журналистам заместитель начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

Со своей стороны, заместитель генерального директора - руководитель направления физико-технических исследований ФПИ Игорь Денисов отметил, что "в первенстве участвуют спортсмены, выступавшие и на международном уровне". "Правила состязаний классические, добавлен только нюанс биатлона - коптеры выполняют стрельбу по мишеням. Отбор в качестве участников чемпионатов прошли как люди, постоянно занимающиеся этим видом спорта, так и просто все желающие", - добавил Денисов.

Цели соревнований

Как отметили в пресс-центре форума, целями соревнований стали демонстрация возможностей малоразмерных высокоманевренных БЛА мультироторного типа, отработка концепции и особенностей применения и анализ предельных возможностей малоразмерных дронов и тактики поражения целей из стационарного и движущего положения. Также организаторы оценят подготовленность операторов в управлении дронами: точность наведения и фокусировки на заданной точке в условиях максимальных скоростей и активного маневрирования. Трасса и мишенная обстановка оснащены автоматизированной системой регистрации времени полета, а также учетом контроля точности.

"В будущем к соревнованиям планируется добавить конкурс среди конструкторов летающих машин, а также ввести в состязательный процесс полностью автономные летальные аппараты с элементами искусственного интеллекта и провести в рамках дронбиатлона соревнования между человеком и машиной", - информируют организаторы чемпионата.

Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье, во всех военных округах, а также на Северном флоте с 6 по 11 сентября. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.