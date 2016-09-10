Около 100 байкеров проехали торжественной колонной в рамках форума "Армия-2016"

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КУБИНКА /Московская область/, 10 сентября. /ТАСС/. Торжественной колонной проехали в субботу участники мотоциклетных клубов "Офицеры", Biker's Power и 1st Moscow Chapter по парку "Патриот", сообщили журналистам в пресс-центре форума "Армия-2016".
"Всего в заезде участвовало около 100 байкеров. Колонна стартовала с парковки парка, по большому кругу объехала территорию Конгрессно-выставочного центра, а завершила заезд у знака "Нулевой километр" парка "Патриот", - сообщили в пресс-центре.
Участники байкерских клубов осмотрели выставочные экспозиции форума "Армия-2016". Один из клубов, "Офицеры", состоит из ветеранов военной службы ВДВ, отметили в пресс-центре.
"Особое внимание участников мотопробега привлекла выставка "Мотомир", на которой экспонируются несколько десятков раритетных советских и трофейных мотоциклов времен Великой Отечественной войны", - заключили в пресс-центре.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходит в Подмосковье, во всех военных округах, а также на Северном флоте с 6 по 11 сентября. В нем участвуют более тысячи предприятий и организаций, свои делегации прислали более 80 стран.