В Твери будет проведена масштабная реконструкция суворовского военного училища

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ТВЕРЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вера Пакина/. Тверское суворовское военное училище в следующем году ждет масштабная реконструкция. Об этом сообщил в субботу замминистра обороны РФ Юрий Борисов на встрече с исполняющим обязанности губернатора Тверской области Игорем Руденей.
"У нас в планах масштабная реконструкция училища. Со следующего года мы собираемся серьезно его преобразовать, выстроить новые учебные корпуса, спортивный комплекс, закрытую хоккейную площадку. Я думаю, это станет жемчужиной Твери", - сказал Борисов. Сумма реконструкции учебного учреждения пока не уточняется.
На встрече также обсуждались вопросы, связанные с благоустройством инфраструктуры аэродрома Мигалово под Тверью, строительством детского сада в населенном пункте Хотилово вблизи одноименного аэропорта (Бологовский район).
Тверское военное суворовское училище было основано в 1943 году. За годы своего существования из стен образовательного учреждения было выпущено свыше 15 тысяч воспитанников, почти 300 из них являлись золотыми медалистами. Более 70 выпускников училища стали генералами и свыше 50 - кандидатами и докторами наук.