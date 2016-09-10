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Начальник Генштаба поздравил военных с Днем танкиста

Армия и ОПК
10 сентября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС
Он подчеркнул, что танковые войска остаются главной ударной силой Сухопутных войск
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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов поздравил военнослужащих и промышленников с Днем танкиста.

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"Сегодня мы чествуем гордость нашей армии, верных сынов Отечества - танкистов. Семьдесят лет назад - 8 сентября 1946 года наша страна впервые чествовала своих танкистов. В этот день по Красной площади прошла торжественным маршем 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия", - сказал Герасимов на торжественном мероприятии, посвященном Дню танкиста в Центральном академическом театре российской армии.

"История танковых войск - это летопись беспримерного ратного мужества и доблести солдат и офицеров, гениальных технических решений конструкторов, трудового подвига рабочих коллективов танкостроительных предприятий", - отметил начальник Генштаба, напомнив о подвигах танкистов в годы Великой Отечественной войны. На полях сражений танковые войска продемонстрировали массовый героизм. "Мы с благодарностью вспоминаем имена героев-танкистов, на поле боя доказавших всему миру, что наши танковые войска не имеют себе равных: Катукова, Ротмистрова, Богданова, Черняховского, Чуйкова, Лаврененко и многих других. 1 142 танкиста за годы Великой Отечественной войны удостоены высокого звания Героя Советского Союза, около двухсот стали полными кавалерами ордена Славы", - подчеркнул Герасимов.

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© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

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По его словам, нынешний праздник с военными по праву разделяют многие поколения танкостроителей. "Самоотверженным трудом и техническим гением этих беззаветных тружеников и истинных патриотов Отечества созданы боевые машины, по своим тактико-техническим характеристикам не имеющих аналогов за рубежом и получившие международное признание", - сказал начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что танковые войска остаются главной ударной силой Сухопутных войск. "Поэтому личный состав танковых частей и соединений, продолжая славные традиции старших поколений, сегодня уверенно осваивает современную технику, совершенствует профессиональную подготовку и боевую выучку. И, конечно, сохраняет свои лучшие традиции, свою особую танкистскую гордость, свой боевой дух, не раз приводивший к победе", - убежден Герасимов. Он напомнил, что недавно завершившиеся международные соревнования по танковому биатлону и безоговорочная победа на них российской команды продемонстрировала высокую готовность танковых экипажей решать самые сложные задачи.

"Поздравляю вас с праздником - Днем танкиста! Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и успехов в службе на благо России", - заключил начальник Генштаба.

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