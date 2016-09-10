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В Твери открыли памятник русскому полководцу Александру Суворову

Армия и ОПК
10 сентября, 17:39 UTC+3 ТВЕРЬ /Корр. ТАСС, Вера Пакина
На месте, где установили монумент, ранее уже находился бюст русскому полководцу, однако он "по неизвестным причинам прекратил существование", сообщил выпускник Тверского суворовского училища 1970 года
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ТВЕРЬ, 10 сентября. /Корр. ТАСС Вера Пакина/. Памятник выдающемуся русскому полководцу, генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову открыли в субботу на территории Тверского военного суворовского училища, передает корреспондент ТАСС.

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"Десятки тысяч выпускников (суворовских училищ - прим. ТАСС), начиная с первого выпуска 1949 года, носят это замечательное имя - суворовец, - сказал на торжественной церемонии открытия заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. - Надеюсь, что это памятное место станет символом нашего Тверского суворовского военного училища".

"История России знает много имен легендарных воинов, полководцев, но имя Александра Васильевича является особенным. Он никогда не терпел поражений. Его труды и "Наука побеждать" - символ и теория военного дела", - подчеркнул в ходе церемонии исполняющий обязанности губернатора Тверской области Игорь Руденя.

Как рассказал корреспонденту ТАСС выпускник училища 1970 года Александр Линкевичиус, на месте, где установили монумент, ранее уже находился бюст русскому полководцу, но "по неизвестным причинам прекратил существование".

"Идея восстановления памятника родилась у нас вместе с выпускником (училища - прим. ТАСС) 1969 года генерал-лейтенантом Александром Карповым. Получив поддержку у начальника училища, мы приложили соответствующие усилия, в том числе по поиску изготовителя памятника и материальных средств", - уточнил Линкевичиус. По его словам, памятник был изготовлен на частные средства, автор монумента пожелал остаться неизвестным.

Александр Васильевич Суворов (1730-1800 гг.) - выдающийся русский полководец, на счету которого более 60 боевых сражений без единого поражения. Он известен также как военный теоретик, автор книги "Наука побеждать". В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден Суворова. Сегодня его имя носит система военных училищ, в том числе тверского.

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