В Алабино прошло первенство по биатлону среди дронов

Суд предъявил обвинение задержанной по делу о подготовке теракта в ПарижеМеждународная панорама 11 сентября, 1:47
Немка Кербер впервые в карьере выиграла US OpenСпорт 11 сентября, 1:38
Шойгу поздравил танкистов с профессиональным праздникомАрмия и ОПК 11 сентября, 1:25
Велопробег "ТеатРалли" впервые состоится в Москве в День городаКультура 11 сентября, 0:50
В Белоруссии пройдут парламентские выборыМеждународная панорама 11 сентября, 0:47
Белый дом: оппозиция Сирии должна подтвердить готовность выполнять соглашение о перемирииМеждународная панорама 11 сентября, 0:27
Имена всех погибших в терактах 11 сентября в США прозвучат на церемонииМеждународная панорама 11 сентября, 0:22
Российский всадник Сотсков погиб после падения на соревнованиях в МинскеСпорт 10 сентября, 23:52
Гинер: Россия - очень футбольная страна, Слуцкий просто пошутилСпорт 10 сентября, 23:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область). 11 сентября. / ТАСС/. Первенство по биатлону среди дронов прошло в субботу на подмосковном полигоне Алабино в рамках форума "Армия-2016". Организаторами соревнований выступили Минобороны РФ, Фонд перспективных исследований (ФПИ), телеканалы "Техно 24", "360" и "Россия 24".
"Цели и задачи достигнуты и, наверное, превысили наши ожидания. Пилоты показали высочайшее мастерство в управлении данными БЛА. Дух соревнования присутствовал на протяжении всего мероприятия", - подытожил итоги биатлона для журналистов заместитель начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (Инновационных исследований) МО РФ генерал-майор Роман Кордюков.
"По предварительной оценке, данное направление представляет практический интерес для решения задач в интересах Министерства обороны РФ. И, наверное, первым этапом подготовки специалистов может стать привлечение именно тех пилотов, которые принимали участие в дрон- биатлоне и показали зрителям то, что они ожидали", - уточнил Кордюков. По его словам, круг участников подобных соревнований планируется расширять, привлекать к ним представителей научных школ и образовательных учреждений Минобороны России, где также широко развивается это направление.
Лучшими пилотами стали Евгений Буфетчиков (1 место), Илья Волков (2 место), Павел Коробчук (3 место). В дисциплине "Воздушный репортер" призовые места заняли телеканал "360", студия телевизионных проектов и документальных фильмов "Единая медиагруппа", телеканал "Техно 24".
Призеры чемпионата были удостоены специальных подарков и отмечены премиями. Всем участникам вручены почетные грамоты.
География форума "Армия-2016": как и где проходят военные выставки
"Армия-2016": видео боевых возможностей новейшей техники ВС РФ