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В Алабино прошло первенство по биатлону среди дронов

Армия и ОПК
11 сентября, 1:15 UTC+3 область). 11, сентября. / ТАСС
Лучшими пилотами стали Евгений Буфетчиков (1 место), Илья Волков (2 место), Павел Коробчук (3 место)
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ПОЛИГОН АЛАБИНО (Московская область). 11 сентября. / ТАСС/. Первенство по биатлону среди дронов прошло в субботу на подмосковном полигоне Алабино в рамках форума "Армия-2016". Организаторами соревнований выступили Минобороны РФ, Фонд перспективных исследований (ФПИ), телеканалы "Техно 24", "360" и "Россия 24".

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"Цели и задачи достигнуты и, наверное, превысили наши ожидания. Пилоты показали высочайшее мастерство в управлении данными БЛА. Дух соревнования присутствовал на протяжении всего мероприятия", - подытожил итоги биатлона для журналистов заместитель начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (Инновационных исследований) МО РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"По предварительной оценке, данное направление представляет практический интерес для решения задач в интересах Министерства обороны РФ. И, наверное, первым этапом подготовки специалистов может стать привлечение именно тех пилотов, которые принимали участие в дрон- биатлоне и показали зрителям то, что они ожидали", - уточнил Кордюков. По его словам, круг участников подобных соревнований планируется расширять, привлекать к ним представителей научных школ и образовательных учреждений Минобороны России, где также широко развивается это направление.

Лучшими пилотами стали Евгений Буфетчиков (1 место), Илья Волков (2 место), Павел Коробчук (3 место). В дисциплине "Воздушный репортер" призовые места заняли телеканал "360", студия телевизионных проектов и документальных фильмов "Единая медиагруппа", телеканал "Техно 24".

Призеры чемпионата были удостоены специальных подарков и отмечены премиями. Всем участникам вручены почетные грамоты.

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