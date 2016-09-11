Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"

Минобороны России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало ко Дню танкиста видеоролик, в котором показаны самые зрелищные и редкие кадры из новейшей истории танковых войск.

В ролике впервые демонстрируются боевые возможности перспективного танка Т-14 "Армата" - преодоление препятствий "гребенка", "лужа" и "косогор" на танкодроме.

Также в видеоролике показаны боевые возможности других современных танков Сухопутных войск Вооруженных сил РФ, кадры движения и стрельбы танковых армад в ходе крупномасштабных учений "Восток-2007".

Видео содержит многочисленные сцены движения танковых колонн и преодолений препятствий боевыми машинами в ходе учений и на танкодромах, мастерского вождения и стрельбы экипажами танков в ходе международного конкурса "Танковый биатлон".

Боевые возможности танка "Армата" впервые были продемонстрированы в рамках выставки на закрытом показе Международного военно-технического форума "Армия-2016".

"Армата" - унифицированная тяжелая платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Предполагается, что танк на базе "Арматы" получит необитаемую башню, а экипаж разместят в изолированной бронекапсуле. Как ожидается, серийное производство новых танков может начаться в 2018 году.

Впервые широкой публике он был продемонстрирован в прошлом году на Параде Победы в Москве.