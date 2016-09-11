Танкисты Уральского батальона нарисовали стволом Т-72 поздравительную открытку

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Экипажи формируемого Уральского танкового батальона нарисовали стволом Т-72 поздравительную открытку, посвященную Дню танкиста, который отмечается 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"На Свердловском полигоне, который находится под Екатеринбургом, сегодня проходят масштабные празднования Дня танкиста. Экипажи Т-72Б3 Уральского танкового батальона, который формируется в Центральном военном округе, впервые демонстрируют свои возможности, в том числе и фигуры "высшего пилотажа". Танкисты показали мастерство управления танком, нарисовав поздравительную открытку стволом бронемашины", - сказали в пресс-службе.
Холст был помещен на высоте двух метров, а на стволе танка находился карандаш.
"Также экипажи Т-80 и Т-72 устроили настоящее шоу: многотонные машины нарезали яблоки, забили гвозди, зажгли свечи и даже натянули нить при помощи стабилизатора танкового вооружения. Посмотреть на трюки собралось более 1 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.
День танкиста, считающийся одной из самых знаменательных дат в Вооруженных силах, отмечается на протяжении 70 лет во второе воскресенье сентября. Этот праздник учрежден указом Президиума Верховного совета СССР от 1 июля 1946 года.