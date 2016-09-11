Российско-китайские военные учения в ЮКМ начнутся 12 сентября

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ПЕКИН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Антон Маринин/. Российско-китайские военные маневры "Морское взаимодействие-2016" в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ) стартуют 12 сентября и продлятся восемь дней. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель ВМС Народно- освободительной армии Китая (НОАК) Лян Ян.
"В соответствии с годовым планом военно-морские силы РФ и КНР с 12 по 19 сентября в морской акватории к востоку от города Чжаньцзян провинции Гуандун (южный Китай) проведут совместные учения "Морское взаимодействие-2016", - отметил китайский военный.
Представитель НОАК также добавил, что общее командование маневрами возьмут на себя заместитель командующего китайскими ВМС вице-адмирал Ван Хай и заместитель командующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков. Оперативное управление учениями будет осуществлять заместитель командующего Южным флотом ВМС НОАК контр-адмирал Юй Маньцзян.
Ранее начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Владимир Матвеев заявил ТАСС, что активная фаза учений состоится 15-19 сентября. "В акватории ЮКМ стороны отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО", - уточнил он.
Во время учений планируется также нанести совместные ракетно-артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе запланирована совместная высадка морского и воздушного десантов на условно захваченный остров.
В Китай отправились большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большой десантный корабль "Пересвет", морской буксир "Алатау" и танкер "Печенга" под командованием контр-адмирала Вадима Кулитя. Такие учения проходят уже в пятый раз, они направлены на укрепление практического сотрудничества флотов России и Китая и противостояние различным угрозам в море.