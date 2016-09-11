Танковая дивизия на Урале будет сформирована до 1 декабря этого года

ЧЕБАРКУЛЬ (Челябинская область), 11 сентября. /ТАСС/. Формирование танковой дивизии в Центральном военном округе (ЦВО) завершится до 1 декабря. Об этом в воскресенье сообщил помощник командующего войсками округа полковник Ярослав Рощупкин.

"В ЦВО создается новое танковое соединение, которое уже сегодня укомплектовано более чем на 70% Соединение будет носить почетное наименование 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Формирование завершится до 1 декабря", - сказал он.

"Сегодня на торжественном построении войск Чебаркульского гарнизона военнослужащих формируемой на Урале дивизии с Днем танкиста поздравил командующий ЦВО генрал-полковник Владимир Зарудницкий. Он отметил, что в составе дивизии будет создан Челябинский танковый полк, куда отбор контрактников производится по конкурсу, который достигает трех человек на место. Воинская часть продолжит боевые традиции 30-го добровольческого танкового корпуса, сформированного в 1943 году на добровольные взносы трудящихся Урала", - сказал офицер.

На Чебаркульском полигоне в Челябинской области в воскресенье прошла реконструкция одного из эпизодов сражений добровольческого танкового корпуса, а которой приняли участие танки Т-34, ИС-3 и около 100 военнослужащих в форме времен Великой Отечественной.

"Генерал Зарудницкий сегодня вручил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени генерал-майору Кириллу Кулакову, командиру 7 отдельной танковой бригады", - добавил Рощупкин.

Впервые планы о создании на Урале танковой дивизии были озвучены в январе 2016 года. Основным вооружением станут современные модификации танков Т-72. В состав дивизии войдут мотострелковый и самоходный артиллерийский полки, зенитный ракетный дивизион, несколько батальонов, а также подразделения связи и материального обеспечения.