Антошкин: у парка "Патриот" и форума "Армия" великолепное будущее

КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны России сделало правильный шаг, сформировав в Подмосковье военно-патриотический парк "Патриот" и начав проводить в нем международные военно- технические форумы, заявил в воскресенье, в завершающий день работы форума "Армия-2016", герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин.

"У этого парка огромное будущее. Как ветеран и участник практически всех вооруженных конфликтов, я уверен, что этот парк принесет большую практическую пользу нашему государству как в деле воспитания подрастающего поколения, так и в придании нового импульса военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России с другими странами", - сказал он.

"Этот форум превзошел все ожидания. И он принесет большой и положительный результат в плане развития ВТС. Здесь в одном месте собрано огромное количество образцов вооружений и военной техники, которые невозможно продемонстрировать ни на одной выставке вооружений", - отметил Антошкин.

По его оценке, "благодаря верному курсу руководства страны изменилось отношение людей к армии, изменился моральный дух самих военных".

"Я регулярно бываю в Сирии. Мне есть что сравнивать. Считаю, что моральный дух современной армии сравним с духом бойцов Красной Армии в завершающие месяцы Великой Отечественной войны", - отметил он.