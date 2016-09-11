Шойгу вручил главный приз форума "Армия-2016" концерну "Калашников"

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КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил главный приз Международного военно-технического форума "Армия-2016" за достижения в области развития вооружения, военной и специальной техники, за вклад в подготовку и реализацию форума концерну "Калашников". Из рук министра приз получил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.
Перед этим министр посетил экспозицию концерна "Калашников" на форуме "Армия-2016" в демо-центре концерна, который открылся в этом году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Подмосковье. Шойгу продемонстрировали боевое и спортивное оружие. Внимание министра привлекла компактная самозарядная снайперская винтовка СВК, которая разрабатывается в двух вариантах и в настоящее время проходит заводские испытания.
Также глава оборонного ведомства осмотрел разрабатываемых концерном боевых роботов, которые в этом году представлены на форуме. Один из них, бронированная гусеничная машина "Соратник", разработана по заказу Минобороны. Робот предназначен для ведения разведки и ретрансляции, патрулирования и охраны территорий и важных объектов, разминирования и разграждения.
Роботизированный комплекс может использоваться в качестве машины огневой поддержки или войсковой разведки, а также для подвоза боеприпасов и ГСМ, эвакуации раненных и сторожевого охранения. Комплекс обладает защищенными средствами и системами связи и техническим зрением. Способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2,5 тысячи метров.
Кроме того, министру показали десантные катера БК-10 и БК-16, разработанные "Рыбинской верфью".
Концерн "Калашников" стал одной из первых компаний, построивших выставочный павильон в парке "Патриот". Общая площадь выставочного комплекса составляет 1,5 тысяч квадратных метров. В нем представлена вся линейка продукции концерна, включая последние разработки в области стрелкового оружия, десантных катеров, беспилотных летательных аппаратов и боевых автоматизированных систем.