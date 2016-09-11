Шойгу: "Армия-2016" стал одной из ведущих мировых выставок вооружения

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КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2016" стал действенным механизмом интеграции в производство новейших научных разработок и эффективной площадкой для налаживания контактов между органами власти и бизнес-сообществом. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на закрытии форума.
"Второй Международный военно-технический форум "Армия-2016" завершает свою работу. Его итоги убедительно свидетельствуют, что из дебютанта конгрессно-выставочной деятельности он превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники. Стал эффективной формой налаживания взаимодействия между органами власти и представителями бизнес-сообщества, действенным механизмом интеграции в производство новейших научных разработок. Считаю, что главная цель форума достигнута", - сказал министр.
По его словам, на площадках парка "Патриот" и полигонах были продемонстрированы лучшие достижения российских оружейников. "В ходе работы подписано 17 контрактов на общую сумму свыше 130 млрд рублей. Их реализация позволит поставить в войска новейшие подводные лодки, малые ракетные корабли, более двухсот единиц современного ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, а также инженерной техники", - подчеркнул Шойгу.
Он отметил, что в ходе форума зарубежные партнеры смогли убедиться, что Россия открыта для совместных проектов в военно-технической сфере. "Признательны представителям иностранных государств, которые не просто приехали, а приехали в этой сложной, непростой международной обстановке и готовы к взаимодействию с Россией", - сказал глава оборонного ведомства.
В заключение он поблагодарил "всех, кто принимал участие в организации и проведении этого одного из самых значимых мероприятий Министерства обороны".
Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходил с 6 по 11 сентября. В его работе приняли участие более тысячи предприятий и конструкторских бюро, свои национальные экспозиции представили предприятия из Армении, Белоруссии и Казахстана. На "Армию-2016" приехали более 80 зарубежных делегаций, многие из которых проявили значительный интерес к российскому оружию и технике после динамических показов, которые ежедневно проходили на подмосковном полигоне Алабино.