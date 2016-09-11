Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: "Армия-2016" стал одной из ведущих мировых выставок вооружения

Армия и ОПК
11 сентября, 16:59 UTC+3 КУБИНКА область/ 11, сентября. /ТАСС
По словам главы Минобороны РФ, в ходе форума зарубежные партнеры смогли убедиться, что Россия открыта для совместных проектов в военно-технической сфере
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2016" стал действенным механизмом интеграции в производство новейших научных разработок и эффективной площадкой для налаживания контактов между органами власти и бизнес-сообществом. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на закрытии форума.

Смотрите также
Площадки форума "Армия-2016" посетили более полумиллиона человек

"Второй Международный военно-технический форум "Армия-2016" завершает свою работу. Его итоги убедительно свидетельствуют, что из дебютанта конгрессно-выставочной деятельности он превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники. Стал эффективной формой налаживания взаимодействия между органами власти и представителями бизнес-сообщества, действенным механизмом интеграции в производство новейших научных разработок. Считаю, что главная цель форума достигнута", - сказал министр.

По его словам, на площадках парка "Патриот" и полигонах были продемонстрированы лучшие достижения российских оружейников. "В ходе работы подписано 17 контрактов на общую сумму свыше 130 млрд рублей. Их реализация позволит поставить в войска новейшие подводные лодки, малые ракетные корабли, более двухсот единиц современного ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, а также инженерной техники", - подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что в ходе форума зарубежные партнеры смогли убедиться, что Россия открыта для совместных проектов в военно-технической сфере. "Признательны представителям иностранных государств, которые не просто приехали, а приехали в этой сложной, непростой международной обстановке и готовы к взаимодействию с Россией", - сказал глава оборонного ведомства.

В заключение он поблагодарил "всех, кто принимал участие в организации и проведении этого одного из самых значимых мероприятий Министерства обороны".

Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходил с 6 по 11 сентября. В его работе приняли участие более тысячи предприятий и конструкторских бюро, свои национальные экспозиции представили предприятия из Армении, Белоруссии и Казахстана. На "Армию-2016" приехали более 80 зарубежных делегаций, многие из которых проявили значительный интерес к российскому оружию и технике после динамических показов, которые ежедневно проходили на подмосковном полигоне Алабино.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум "Армия-2016"
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
2
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
3
Онлайн-трансляция матча РФПЛ "Спартак" - "Локомотив"
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
Первый московский парад городской техники установил сразу три рекорда
6
Скончался создатель мультфильма "Жил-был пес" Эдуард Назаров
7
"Транснефть" получила предписание остановить поставки нефтепродуктов на Украину
Темы дня
Реклама