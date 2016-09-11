Красов: публичные мероприятия МО РФ способствуют повышению престижа военной службы

"ТеатРалли" : как в Москве проходил первый велопробег известных актеровКультура 11 сентября, 17:50
Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентябряМеждународная панорама 11 сентября, 17:38
В Нью-Йорке начали зачитывать имена погибших при терактах 11 сентябряОбщество 11 сентября, 17:18
Шойгу: "Армия-2016" стал одной из ведущих мировых выставок вооруженияАрмия и ОПК 11 сентября, 16:59
Опубликован номер расчетного счета для помощи пострадавшим от паводкаОбщество 11 сентября, 16:58
"Авангард" уступил "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 11 сентября, 16:51
Защитник сборной России Сергей Быков не примет участие в ЕвробаскетеСпорт 11 сентября, 16:43
В Подмосковье дельтаплан упал на частный дом, пилот погибПроисшествия 11 сентября, 16:33
Польша может предъявить новые обвинения диспетчерам по делу о крушении Ту-154МПроисшествия 11 сентября, 16:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2016" способствует повышению привлекательности и престижа военной службы, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
"Международный военно-технический форум "Армия-2016", Армейские международные игры и другие публичные мероприятия, которые проводит Минобороны, имеют огромное значение для страны в плане воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Они способствуют повышению престижа и повышению социального статуса человека в погонах", - сказал Красов.
Он подчеркнул, что этой же цели служит возрожденное детско-юношеское движение "Юнармия".
"Такие мероприятия, как форум "Армия-2016", дают уверенность обществу, что оно надежно защищено, а кроме того повышают престиж России на международной арене и помогают обрести новых союзников", - подчеркнул депутат.
Форум "Армия-2016" проходил с 6 по 11 сентября. В его работе приняли участие более тысячи предприятий и конструкторских бюро, свои национальные экспозиции представили предприятия из Армении, Белоруссии и Казахстана. На "Армию-2016" приехали более 80 зарубежных делегаций, многие из которых проявили значительный интерес к российскому оружию и технике.