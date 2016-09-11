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Красов: публичные мероприятия МО РФ способствуют повышению престижа военной службы

Армия и ОПК
11 сентября, 17:06 UTC+3 КУБИНКА область/ 11, сентября. /ТАСС
По мнению депутата Госдумы, такие мероприятия, как форум "Армия-2016", дают уверенность обществу, что оно надежно защищено
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КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия-2016" способствует повышению привлекательности и престижа военной службы, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

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"Международный военно-технический форум "Армия-2016", Армейские международные игры и другие публичные мероприятия, которые проводит Минобороны, имеют огромное значение для страны в плане воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма. Они способствуют повышению престижа и повышению социального статуса человека в погонах", - сказал Красов.

Он подчеркнул, что этой же цели служит возрожденное детско-юношеское движение "Юнармия".

"Такие мероприятия, как форум "Армия-2016", дают уверенность обществу, что оно надежно защищено, а кроме того повышают престиж России на международной арене и помогают обрести новых союзников", - подчеркнул депутат.

Форум "Армия-2016" проходил с 6 по 11 сентября. В его работе приняли участие более тысячи предприятий и конструкторских бюро, свои национальные экспозиции представили предприятия из Армении, Белоруссии и Казахстана. На "Армию-2016" приехали более 80 зарубежных делегаций, многие из которых проявили значительный интерес к российскому оружию и технике.

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