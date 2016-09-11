Российские и зарубежные участники форума "Армия-2016" получили награды

КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Министерства обороны Белоруссии, Казахстана и Армении получили гран-при форума "Армия-2016", награды из рук первого заместителя главы Минобороны РФ Руслана Цаликова также удостоились ведущие оборонные предприятия, работавшие на форуме.

"По поручению министра обороны выражаю благодарность за продуктивную работу и желаю вам дальнейших успехов. Приглашаю вас принять участие в следующем форуме", - сказал Цаликов, обращаясь к лауреатам.

Как уточнили в пресс-центре форума, АО "Военторг" было награждено за вклад в подготовку форума, за достижения в создании техники и вооружения Вооруженных сил России награду получило НПО "Алмаз" имени А. А. Расплетина, в номинации "Демонстрационный показ" награжден "Уралвагонзавод".

Также за вклад в подготовку и организацию форума награждено ОАО "Бамстройпуть", в номинации "Разработка двойного назначения" лауреатом стало ОАО "ВНИИР "Прогресс", в номинации "Проект Арктика" награду получило Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники.

Кроме того, за вклад в подготовку и организацию форума награждены "Рособоронэкспорт", "Веротолеты России", а также банк ВТБ. В номинации "Инновационная разработка" награждена госкорпорация "Роскосмос", в номинациии "Экспозиция форума" награждено акционерное общество "КРЭТ".

Более полумиллиона человек посетили 6-11 сентября площадки международного военно-технического форума "Армия-2016", который второй год подряд проходил в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", полигоне Алабино и подмосковном аэродроме Кубинка. Кроме того, впервые подобный форум проходил на площадках, расположенных в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, и на площадке Северного флота.