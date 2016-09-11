Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яровая: форум "Армия-2017" всех обязательно удивит

Армия и ОПК
11 сентября, 19:07 UTC+3 КУБИНКА область/ 11, сентября. /ТАСС
По словам парламентария, форум этого года показал экстра-класс техники и решений по обеспечению безопасности страны
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Форум "Армия-2017" всех обязательно удивит, считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

Читайте также новости по теме:
Форум "Армия-2016"
© Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
На подмосковном полигоне "Алабино" продемонстрирована современная военная техника
МО РФ: итоги "Армии-2016" определят направления развития вооружения
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"

"Можно однозначно сказать, что форум "Армия-2017" всех нас обязательно в хорошем смысле удивит. Талант и видение верховного главнокомандующего и министра обороны, как правило, невозможно предвосхитить. Все оказывается гораздо масштабнее. Потому стратегия и тактика армии России на высоте", - сказала Яровая.

По ее словам, "лучшие традиции, выкованные предками в защите Родины и служении народу, пронизанные высоким нравственным и духовным смыслом, воплощены сегодня в непревзойденном уровне подготовки солдат и командиров, в суперсовременных технологиях организации и сопровождения воинской службы".

Яровая также отметила, что форум "Армия-2016" показал экстра-класс техники и решений по обеспечению безопасности страны, имеет огромное значение в дипломатии мира и гуманитарного сотрудничества.

По словам депутата, национальная безопасность, надежный щит обороноспособности, продемонстрированные в этом году на выставке и заявленные "без преувеличения героическими действиями по уничтожению террористов в Сирии" - главная гарантия успеха России в созидательном развитии. "Не экономические санкции, а горячее оружие было бы обращено против России, не будь такой надёжной защиты", - подчеркнула Яровая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум "Армия-2016"
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убитого дагестанскими боевиками полицейского посмертно представят к награде
2
Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо на траурной церемонии по случаю 11 сентября
3
В Москве остановлен Porsche из кортежа "стреляющей свадьбы"
4
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
5
В Москве в отделении Сбербанка охранник совершил самоубийство
6
Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы"
7
Провожающий пассажира в аэропорту Пулково сообщил о бомбе в багаже
Темы дня
Реклама