Яровая: форум "Армия-2017" всех обязательно удивит

КУБИНКА /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Форум "Армия-2017" всех обязательно удивит, считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

"Можно однозначно сказать, что форум "Армия-2017" всех нас обязательно в хорошем смысле удивит. Талант и видение верховного главнокомандующего и министра обороны, как правило, невозможно предвосхитить. Все оказывается гораздо масштабнее. Потому стратегия и тактика армии России на высоте", - сказала Яровая.

По ее словам, "лучшие традиции, выкованные предками в защите Родины и служении народу, пронизанные высоким нравственным и духовным смыслом, воплощены сегодня в непревзойденном уровне подготовки солдат и командиров, в суперсовременных технологиях организации и сопровождения воинской службы".

Яровая также отметила, что форум "Армия-2016" показал экстра-класс техники и решений по обеспечению безопасности страны, имеет огромное значение в дипломатии мира и гуманитарного сотрудничества.

По словам депутата, национальная безопасность, надежный щит обороноспособности, продемонстрированные в этом году на выставке и заявленные "без преувеличения героическими действиями по уничтожению террористов в Сирии" - главная гарантия успеха России в созидательном развитии. "Не экономические санкции, а горячее оружие было бы обращено против России, не будь такой надёжной защиты", - подчеркнула Яровая.