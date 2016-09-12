Военно-морские учения РФ и Китая начинаются в Южно-Китайском море

ЧЖАНЬЦЗЯН/МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев, Дмитрий Решетников/. Военно-морские учения РФ и Китая "Морское взаимодействие-2016" начинаются в понедельник в Южно-Китайском море. Об этом сообщил журналистам представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота примет участие в российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2016", которое пройдет в период с 12 по 19 сентября в северо-западной части Южно-Китайского моря у побережья китайской провинции Гуандун", - сказал офицер.

Не связаны с политической обстановкой

Учения двух стран проходят на фоне обострения ситуации вокруг Южно-Китайского моря. Однако, как подчеркнул Дыгало, "военно-морские маневры не направлены против других государств и не связаны с какими-либо изменениями военно- политической обстановки в данном регионе".

Представитель Минобороны РФ напомнил, что данные учения стали уже традиционными и проводятся в пятый раз. "Морское взаимодействие" станет очередным совместным российско-китайским вкладом в укрепление безопасности в АТР", - добавил офицер.

В прошлом году такие учения прошли в Японском море.

Основные цели

По словам Дыгало, основные цели учений - "наращивание возможностей двух флотов по совместному противодействию угрозам безопасности на море, повышение слаженности действий российских и китайских военных моряков, углубление дружбы и сотрудничества".

С обеих сторон к учениям привлечены 18 кораблей и судов обеспечения, 21 единица авиатехники, более 250 военнослужащих морской пехоты и 15 единиц боевой техники. В российский отряд вошли большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", большой десантный корабль "Пересвет", спасательный буксир "Алатау" и танкер "Печенга".

Активная фаза "Морского взаимодействия" пройдет 15 - 19 сентября. Как сообщили ранее в Минобороны, моряки двух стран потренируются в обороне кораблей, спасении и освобождении судов. Также планируется отработать нанесение совместных ракетно-артиллерийских ударов по морским мишеням, противолодочные действия и организацию ПВО. В конце маневров будет высажен совместный десант на условно захваченный остров.

Общее командование

Общее командование маневрами возьмут на себя заместитель командующего китайскими ВМС вице-адмирал Ван Хай и заместитель командующего ВМФ России вице-адмирал Александр Федотенков, сообщил ранее официальный представитель ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Лян Ян. Оперативное управление учениями будет осуществлять заместитель командующего Южным флотом ВМС НОАК контр-адмирал Юй Маньцзян.

Первые учения "Морское взаимодействие" прошли 22 - 27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао провинции Шаньдун (Восточный Китай). В них участвовали 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.