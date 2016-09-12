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Выездная приемная Минобороны РФ начинает работу в ЦВО

Армия и ОПК
12 сентября, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Специалисты приемной проведут консультации по вопросам прохождения военной службы, денежным выплатам, обеспечению жильем, а также по широкому кругу вопросов социального и юридического характера
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выездная приемная Минобороны России начинает работу в городах Центрального военного округа - Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этом в понедельник сообщили в военном ведомстве.

"В Центральном военном округе организована работа Выездной приемной, в ходе которой пройдет личный прием военнослужащих, членов семей и гражданского персонала. С 12 по 18 сентября Выездная приемная будет осуществлять свою работу в нескольких городах - Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске", - сказали в Минобороны.

Там подчеркнули, что "специалисты приемной проведут консультации по вопросам прохождения военной службы, денежным выплатам, обеспечению жильем, а также по широкому кругу вопросов социального и юридического характера".

"Работа выездной приемной организована в соответствии с указаниями заместителя министра обороны РФ - руководителя Аппарата министра обороны РФ и направлена на всестороннее рассмотрение обращений военнослужащих и гражданского персонала, проходящих военную службу и работающих в соединениях, воинских частях и организациях ВС РФ, дислоцирующихся на территории Центрального военного округа, а также членов их семей", - сказали в военном ведомстве.

В состав выездной приемной включены специалисты финансово-экономических, жилищных, кадровых, медицинских, социальных департаментов и управлений, добавили в Минобороны.

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