Пакистан проявил интерес к российским технологиям радиоэлектронной борьбы

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Национальная радио- и телекоммуникационная корпорация Пакистана (NRTC) намерена расширить военно-техническое сотрудничество с Россией в радиотехнической области, в частности, компания проявила интерес к российским технологиям создания средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на гендиректора управления проектов NRTC Мухаммеда Масуда.
"Мы заинтересованы в российских технологиях, чтобы восполнить существующие пробелы. На (международном форуме) "Армии-2016" нас заинтересовали системы наблюдения, высокозащищенные персональные компьютеры и ноутбуки, системы глушения сигнала GPS и сигнала беспилотников, оборудование для радиоразведки и наблюдения, системы скрытного сбора информации",- цитирует издание своего собеседника.
По его словам, NRTC рассчитывает стать платформой для продвижения российских технологий в Пакистане.
NRTC - одна из крупнейших государственных корпораций Пакистана, специализирующаяся на производстве систем связи и РЭБ.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходил с 6 по 11 сентября. В его работе приняли участие более тысячи предприятий и конструкторских бюро. На "Армию-2016" приехало свыше 80 зарубежных делегаций, многие из которых проявили значительный интерес к российскому оружию и технике после динамических показов, которые ежедневно проходили на подмосковном полигоне Алабино.