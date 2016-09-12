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Пакистан проявил интерес к российским технологиям радиоэлектронной борьбы

Армия и ОПК
12 сентября, 1:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
В частности, Исламабад заинтересован в системах глушения GPS и сигнала беспилотников, а также в оборудовании для радиоразведки и наблюдения
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Национальная радио- и телекоммуникационная корпорация Пакистана (NRTC) намерена расширить военно-техническое сотрудничество с Россией в радиотехнической области, в частности, компания проявила интерес к российским технологиям создания средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на гендиректора управления проектов NRTC Мухаммеда Масуда.

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"Мы заинтересованы в российских технологиях, чтобы восполнить существующие пробелы. На (международном форуме) "Армии-2016" нас заинтересовали системы наблюдения, высокозащищенные персональные компьютеры и ноутбуки, системы глушения сигнала GPS и сигнала беспилотников, оборудование для радиоразведки и наблюдения, системы скрытного сбора информации",- цитирует издание своего собеседника.

По его словам, NRTC рассчитывает стать платформой для продвижения российских технологий в Пакистане.

NRTC - одна из крупнейших государственных корпораций Пакистана, специализирующаяся на производстве систем связи и РЭБ.

Международный военно-технический форум "Армия-2016" проходил с 6 по 11 сентября. В его работе приняли участие более тысячи предприятий и конструкторских бюро. На "Армию-2016" приехало свыше 80 зарубежных делегаций, многие из которых проявили значительный интерес к российскому оружию и технике после динамических показов, которые ежедневно проходили на подмосковном полигоне Алабино.

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Форум "Армия-2016" Экспорт российского вооружения
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