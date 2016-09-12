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Адмирал КНР: учения "Морское взаимодействие-2016" укрепляют безопасность РФ и Китая

Армия и ОПК
12 сентября, 6:37 UTC+3 ЧЖАНЬЦЗЯН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Для участия в маневрах в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет" и других
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ЧЖАНЬЦЗЯН /Китай/, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2016" способствуют повышению потенциала России и Китая в области безопасности. Об этом заявил заместитель командующего китайскими ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вице-адмирал Ван Хай на церемонии встречи кораблей, принимающих участие в учениях.

"Мы с тщательностью будем принимать участие в учениях с целью реализации поставленных нашими руководителями задач. Проведение учений в максимально приближенной к боевым условиям обстановке нацелено на повышение потенциала в области общей безопасности", - заявил он.

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"Надеемся, что личный состав будет учиться друг и друга и укреплять дружественное сотрудничество", - отметил Ван Хай.

Для участия в маневрах в КНР прибыл отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", большого десантного корабля "Пересвет", морского буксира "Алатау" и танкера "Печенг". Командир отряда - командующий Приморской флотилией Тихоокеанского флота контр-адмирал Вадим Кулить.

На первый день запланирована встреча экипажей кораблей, визит российского командования в мэрию города Чжаньцзян (провинция Гуандун, Южный Китай) и взаимное посещение кораблей России и Китая. Активная фаза учений состоится 15-19 сентября. В акватории Южно-Китайского моря стороны отработают совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО. Во время учений планируется также нанести совместные ракетно- артиллерийские удары по морским целям. На заключительном этапе запланирована совместная высадка морского и воздушного десантов на условно захваченный остров.

Первые учения "Морское взаимодействие" прошли 22-27 апреля 2012 года в Желтом море вблизи города Циндао провинции Шаньдун (Восточный Китай). В них участвовали 25 кораблей и подводных лодок, 13 самолетов, девять вертолетов и два отряда спецназа.

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Российско-китайские отношения Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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