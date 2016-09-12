Россия представит более 400 экспонатов на международной выставке вооружения в ЮАР

Глава МИД Великобритании в разговоре с Лавровым приветствовал соглашение РФ и США по СирииПолитика 12 сентября, 13:47
Жители отдаленных поселков Мурманской области приезжают на выборы на квадроциклахПолитика 12 сентября, 13:45
На Среднем Урале открылась посвященная подшефным подлодкам кают-компанияНовости Урала 12 сентября, 13:38
Явлинский представил "Экономический манифест" о решении проблем РоссииПолитика 12 сентября, 13:38
Литературный Пулитцер: известные писатели, удостоенные престижной премииКультура 12 сентября, 13:37
Выступление Антона Силуанова по долгу Украины. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:36
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:29
"Все идет по плану": итоги визита делегации ФИФА на стадионы ЧМ-2018Спорт 12 сентября, 13:25
ТАСС принял участие в Международном форуме информагентств Балкан и Черноморского регионаНовости агентства 12 сентября, 13:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия продемонстрирует более 400 экспонатов на международной конференции и выставке вооружения и военной техники Africa Aerospace and Defence 2016, которая пройдет с 14 по 18 сентября в Претории (Южно-Африканская Республика). Об этом сообщили в понедельник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
KADEX-2016: что показала Россия на оружейной выставке в Казахстане
"В рамках объединенной российской экспозиции, организатором которой является "Рособоронэкспорт", свои разработки покажут 14 отечественных организаций, 12 из которых представят продукцию военного назначения. В их числе шесть субъектов военно-технического сотрудничества: госкорпорация "Ростех", НПО "Сплав", НПК "Уралвагонзавод", НПО "Базальт", НПО "Прибор", - сообщили в ведомстве.
На российской экспозиции будет представлена информация о наиболее востребованных в государствах региона образцах продукции военного назначения, в их числе:
В рамках демонстрационной программы состоится показ регионального пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100".
Официальная российская делегация во главе с замдиректора ФСВТС Анатолием Пунчуком обсудит с иностранными партнерами различные вопросы двустороннего сотрудничества.
Выставка в ЮАР проводится с 1992 года и является крупнейшей на африканском континенте многовидовой выставкой, на которой демонстрируются достижения в области военной и гражданской авиации, военного кораблестроения, обычных вооружений, оборудования и технологий аэрокосмической отрасли. В этом году экспозиция будет размещена на авиабазе "Ватерклуф Центурион" в семи павильонах общей площадью около 22 тыс. кв. м и на семи открытых площадках. О своем участии в выставке заявили 326 иностранных компаний.