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Россия представит более 400 экспонатов на международной выставке вооружения в ЮАР

Армия и ОПК
12 сентября, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
На российской экспозиции свои разработки покажут 14 отечественных организаций, 12 из которых представят продукцию военного назначения
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Танк Т-90МС

Танк Т-90МС

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Россия продемонстрирует более 400 экспонатов на международной конференции и выставке вооружения и военной техники Africa Aerospace and Defence 2016, которая пройдет с 14 по 18 сентября в Претории (Южно-Африканская Республика). Об этом сообщили в понедельник в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

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"В рамках объединенной российской экспозиции, организатором которой является "Рособоронэкспорт", свои разработки покажут 14 отечественных организаций, 12 из которых представят продукцию военного назначения. В их числе шесть субъектов военно-технического сотрудничества: госкорпорация "Ростех", НПО "Сплав", НПК "Уралвагонзавод", НПО "Базальт", НПО "Прибор", - сообщили в ведомстве.

На российской экспозиции будет представлена информация о наиболее востребованных в государствах региона образцах продукции военного назначения, в их числе:

  • танки Т-90С, Т-90МС и модернизированный танк Т-72; 
  • бронетранспортер БТР-82А;
  • боевой вертолет Ми-28НЭ;
  • транспортно-боевой вертолет Ми-35М;
  • боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и другие.

В рамках демонстрационной программы состоится показ регионального пассажирского самолета "Сухой Суперджет 100".

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Официальная российская делегация во главе с замдиректора ФСВТС Анатолием Пунчуком обсудит с иностранными партнерами различные вопросы двустороннего сотрудничества.

Выставка в ЮАР проводится с 1992 года и является крупнейшей на африканском континенте многовидовой выставкой, на которой демонстрируются достижения в области военной и гражданской авиации, военного кораблестроения, обычных вооружений, оборудования и технологий аэрокосмической отрасли. В этом году экспозиция будет размещена на авиабазе "Ватерклуф Центурион" в семи павильонах общей площадью около 22 тыс. кв. м и на семи открытых площадках. О своем участии в выставке заявили 326 иностранных компаний.

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