Поставки БМП-3 Азербайджану откладываются из-за проблем с финансированием

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Поставки российских боевых машин пехоты БМП-3 в Азербайджан откладываются до конца 2017 - начала 2018 года из-за трудностей с финансированием, сообщил ТАСС заместитель гендиректора концерна "Тракторные заводы" Алексей Лосев.
"Контракт действует, но придется немного подождать, опять же из-за трудностей с финансированием. Надеемся, что к концу 2017 - началу 2018 года поставки будут завершены", - сказал собеседник агентства.
В прошлом году в концерне сообщали, что поставки БМП-3 в Азербайджан планируется завершить в 2016 году.
Москва и Баку договорились о поставках крупной партии оружия и техники в 2010 году. В "Рособоронэкспорте" сообщали, что реализовать пакет контрактов планируется в 2017-м.
По данным СМИ, речь идет о трех батальонах танков Т-90С, самоходной артиллерии, реактивных системах залпового огня и тяжелых огнеметных системах, также Азербайджан приобрел ремонтно-эвакуационные и инженерные машины. По оценкам экспертов, стоимость пакета контрактов составила до $1 млрд.