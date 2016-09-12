Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Для ВДВ создадут универсальную платформу-амфибию

Армия и ОПК
12 сентября, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Техника будет обладать возможностями квадроцикла, снегохода и плавсредства, что позволит десантникам выполнять задачи в экстремальных условиях
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) приступили созданию универсальной платформы-амфибии для машин малого, особо малого и тяжелого классов для Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в пресс-службе ВДВ.

"Военные эксперты ВДВ и ведущие специалисты МАДИ начали совместную работу по созданию амфибийного шасси для машин весом до 2 тонн и 800 кг. Техника с колесной формулой 4х4 и двухрежимной гибридной трансмиссией обладает возможностями квадроцикла, снегохода и плавсредства. Это позволит десантникам выполнять задачи в экстремальных условиях", - сказал представитель ведомства.

По его словам, машины будут способны перевозить до четырех экипированных десантников. Съемный комплекс будет состоять из двух пулеметов калибра 7,62 мм и 12,7 мм.

Наряду с плавающими машинами малого (до 2 тонн) и особо малого (до 800 кг) классов, для ВДВ планируется разработать и быстроходную амфибию тяжелого класса - до 35 тонн, отметил собеседник агентства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле прокомментировали проект Ходорковского по поиску кандидата в президенты
2
Силуанов: Россия будет голосовать против предоставления Украине транша от МВФ
3
"Антонов" обойдется без российских комплектующих
4
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
5
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
6
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
7
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
Темы дня
Реклама