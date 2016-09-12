Для ВДВ создадут универсальную платформу-амфибию

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Специалисты Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) приступили созданию универсальной платформы-амфибии для машин малого, особо малого и тяжелого классов для Воздушно-десантных войск. Об этом сообщили в пресс-службе ВДВ.
"Военные эксперты ВДВ и ведущие специалисты МАДИ начали совместную работу по созданию амфибийного шасси для машин весом до 2 тонн и 800 кг. Техника с колесной формулой 4х4 и двухрежимной гибридной трансмиссией обладает возможностями квадроцикла, снегохода и плавсредства. Это позволит десантникам выполнять задачи в экстремальных условиях", - сказал представитель ведомства.
По его словам, машины будут способны перевозить до четырех экипированных десантников. Съемный комплекс будет состоять из двух пулеметов калибра 7,62 мм и 12,7 мм.
Наряду с плавающими машинами малого (до 2 тонн) и особо малого (до 800 кг) классов, для ВДВ планируется разработать и быстроходную амфибию тяжелого класса - до 35 тонн, отметил собеседник агентства.