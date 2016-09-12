"Антонов" обойдется без российских комплектующих

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Концерн "Антонов" сообщил о завершении постройки самолета-демонстратора Ан-132D по контракту с заказчиком из Саудовской Аравии до конца 2016 года. Самолет построят без участия российских компаний. Об этом сообщается на сайте компании.

"В следующем году мы планируем завершить программу импортозамены российских комплектующих, которую начали летом 2015 года. Достигнуты соответствующие договоренности с поставщиками из стран Европы, Канады, США и Украины", - говорится в сообщении концерна.

Президент предприятия Александр Коцюба отметил, что также начнется постройка серийных Ан-178.

Как говорится на сайте, в настоящее время компания реализует модернизацию парка транспортников Ан-124-100, которые эксплуатируются в составе "авиалиний Антонова".

В сентябре 2015 года правительство Украины вывело самолетостроительный концерн "Антонов" из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК-Антонов". Госпредприятие "Антонов" имеет 70-летнюю историю, реализует полный цикл создания современного летательного аппарата - от предпроектных научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, серийного производства и послепродажного обслуживания. Украинский авиастроительный концерн "Антонов". Досье Галерея 14 фото Галерея Семейство "Ан": от "кукурузника" до самого большого самолета в мире