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"Антонов" обойдется без российских комплектующих

Армия и ОПК
12 сентября, 13:18 UTC+3
Программа импортозамены комплектующих началась в 2015 году
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Концерн "Антонов" сообщил о завершении постройки самолета-демонстратора Ан-132D по контракту с заказчиком из Саудовской Аравии до конца 2016 года. Самолет построят без участия российских компаний. Об этом сообщается на сайте компании

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"В следующем году мы планируем завершить программу импортозамены российских комплектующих, которую начали летом 2015 года. Достигнуты соответствующие договоренности с поставщиками из стран Европы, Канады, США и Украины",  - говорится в сообщении концерна. 

Президент предприятия Александр Коцюба отметил, что также начнется постройка серийных Ан-178.

Как говорится на сайте, в настоящее время компания реализует модернизацию парка транспортников Ан-124-100, которые эксплуатируются в составе "авиалиний Антонова". 

В сентябре 2015 года правительство Украины вывело самолетостроительный концерн "Антонов" из состава российско-украинского совместного предприятия "ОАК-Антонов". Госпредприятие "Антонов" имеет 70-летнюю историю, реализует полный цикл создания современного летательного аппарата - от предпроектных научных исследований до постройки, испытаний, сертификации, серийного производства и послепродажного обслуживания.

Украинский авиастроительный концерн "Антонов". Досье

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Семейство "Ан": от "кукурузника" до самого большого самолета в мире

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