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Главком ВМФ РФ обсудил в Петербурге с коллегой из Колумбии вопросы безопасности на море

Армия и ОПК
12 сентября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Встреча прошла в рамках первого в истории взаимоотношений двух стран визита делегации военно-морского командования Колумбии в РФ
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Владимир Королев обсудил с командующим Военно-морскими силами Колумбии Леонардо Сантамария Гаитана вопросы безопасности на море в Санкт-Петебурге. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

Как отметил представитель военного ведомства, встреча прошла в рамках первого в истории взаимоотношений двух стран визита делегации военно-морского командования Колумбии в РФ.

"В ходе встречи руководители двух военно-морских ведомств обсудили вопросы укрепления взаимопонимания и взаимодоверия между флотами стран в интересах безопасности и стабильности на море", - сказал Дыгало.

Также, по его словам, военная делегация Колумбии ознакомилась с системой военного образования в военно-морских учебных заведениях РФ, в частности, в Военно-морской академии имени Кузнецова.

Планируется, что военная делегация Колумбии посетит Центральный военно-морской музей, крейсер "Аврора", Михайловский замок, Эрмитаж, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи. В свою очередь, делегация главного командования ВМФ побывает на борту колумбийского парусного учебного корабля "Глория", прибывшего в Санкт-Петербург и ошвартованного у Английской набережной.

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