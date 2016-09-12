Семь компаний из РФ вошли в сотню крупнейших производителей оружия по версии Defense News

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Семь российских компаний вошли в сотню крупнейших производителей продукции военного назначения по версии американского еженедельника Defense News, лидером среди компаний из РФ вновь стал концерн ВКО "Алмаз-Антей". Рейтинг опубликован на сайте специализированного издания.

Defense News составляет этот рейтинг с 2000 года. По итогам 2015 года в сотню вошли "Алмаз-Антей" (11 место, как и в 2015 году), Объединенная авиастроительная корпорация (16 место, в прошлом году - 14-е), "Вертолеты России" (25 место, в прошлом году - 23-е), корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (37 место, в прошлом году - 31-е), концерн "Радиоэлектронные технологии" (48 место, в прошлом году не вошел в сотню), а также "Уралвагонзавод" (60 место, в прошлом году - 52-е) и РТИ (83 место, в прошлом году - 69-е).

"Распределение в "Top-100 Defense News" производилось в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения. В минувшем году концерн также занимал в этом рейтинге 11-ю позицию. Заметное влияние на показатели компании оказал рост курса доллара США относительно российского рубля в минувшем году", - заявили в пресс-службе "Алмаз-Антея".

Генеральный директор концерна Ян Новиков также отметил, что обязательства компании в рамках действующих экспортных контрактов выполняются и будут выполняться в полном объеме и в намеченные сроки.

По оценке Defense News, выручка концерна в 2015 году составила $6,97 млрд. При этом его выручка, выраженная в рублях, в 2015 году выросла на 37% по сравнению с 2014 годом, в то время как в долларах произошло снижение выручки более чем на 24%.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей". Досье