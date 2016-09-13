Ракетчики РВСН завершили командно-штабную тренировку по управлению войсками

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Командно-штабная тренировка завершилась в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В тренировке, которой руководил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, в общей сложности было задействовано 150 пунктов управления оперативного и тактического звена, около 2 тысяч военнослужащих.

"Главным итогом завершившегося мероприятия стала выработка ряда подходов к организации управления Ракетными войсками стратегического назначения в сложных условиях обстановки, а также определение направлений работы по совершенствованию боевой и мобилизационной готовности войск, обеспечению гарантированного выполнения боевых задач в военное время", - отмечается в сообщении.

Подводя итоги тренировки, командующий РВСН отметил слаженность генералов и офицеров в работе, их умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать грамотные решения и обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстро меняющейся обстановки.