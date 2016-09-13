Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 500 горных стрелков представят РФ на антитеррористических учениях ШОС в Киргизии

Армия и ОПК
13 сентября, 6:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, сентября. /ТАСС
Активная фаза учений пройдет с 15 по 21 сентября в прибрежной зоне озера Иссык-Куль
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Горнострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) переброшены в Киргизию, где представят РФ на антитеррористических учениях государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2016". Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Вооруженные Силы Российской Федерации представляет ротная тактическая группа дислоцированной в Южной Сибири 55-й отдельной горной бригады ЦВО, на вооружении которой - бронеавтомобили "Тигр". Мотострелков усилят подразделения беспилотной авиации, разведки, спецназа, радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетных войск, снайперы, огнеметчики, связисты, военные медики и другие. Общая численность российского контингента составляет около 500 военнослужащих", - отметил он.

Активная фаза учений пройдет с 15 по 21 сентября в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Воинские контингенты Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана подготовят и проведут совместную антитеррористическую операцию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Юнармия России: для чего возродилось всероссийское военно-патриотическое движение
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
2
Украина может отказаться от работы в ПАСЕ, если полномочия России будут восстановлены
3
Госдеп: парламентские выборы в Белоруссии прошли с нарушениями
4
КНДР предложила помощь в ликвидации последствий паводка в Приморье
5
Запустивший импичмент Руссефф экс-спикер парламента Бразилии лишен депутатского мандата
6
По факту нападения на Павла Лобкова в Москве возбуждено уголовное дело
7
СМИ: Иран угрожал сбить два самолета-разведчика США, совершавших полет у его границ
Темы дня
Реклама