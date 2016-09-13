Около 500 горных стрелков представят РФ на антитеррористических учениях ШОС в Киргизии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Горнострелковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО) переброшены в Киргизию, где представят РФ на антитеррористических учениях государств - участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2016". Об этом во вторник сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Вооруженные Силы Российской Федерации представляет ротная тактическая группа дислоцированной в Южной Сибири 55-й отдельной горной бригады ЦВО, на вооружении которой - бронеавтомобили "Тигр". Мотострелков усилят подразделения беспилотной авиации, разведки, спецназа, радиоэлектронной борьбы, зенитных ракетных войск, снайперы, огнеметчики, связисты, военные медики и другие. Общая численность российского контингента составляет около 500 военнослужащих", - отметил он.
Активная фаза учений пройдет с 15 по 21 сентября в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Воинские контингенты Казахстана, Китая, Киргизии, России и Таджикистана подготовят и проведут совместную антитеррористическую операцию.