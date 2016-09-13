Российские военнослужащие 201-й базы принимают участие в учениях в Таджикистане

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана, проводят совместное учение с подразделениями вооруженных сил этой страны, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Батальонная тактическая группа 201-й военной базы была поднята по тревоге и совершила марш на боевой технике в район проведения учений на горный полигон Ляур. Стартовало совместное тактическое учение на местности с боевой стрельбой с подразделениями 201-й военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан", - отметили в пресс- службе.
Всего в ходе учений будет задействовано около 200 единиц военной техники и до 800 военнослужащих двух стран.
"В течение недели солдаты, сержанты и офицеры выполнят ряд задач в горной местности в составе подразделений: отработают навыки ведения обороны и наступления, совершения маневренных действий, поиска, блокирования и уничтожения бандгрупп условного противника", - сказали в пресс-службе.